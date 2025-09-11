Jay Music regresa con “La Mami Que Me Toca”

Compartir

@DiarioCoLatino

El cantante guatemalteco Jay Music estrena “La Mami Que Me Toca”, una fusión explosiva de reggaetón clásico y urbano con sonidos tropicales que promete ponerte a bailar sin parar.

El radar de la música urbana está puesto en el centroamericano Jay Music, quien promociona el sencillo «La Mami que Me Toca», la cual mezcla mucha energía, alegría y baile. las cuales forman parte de este tema, que fue producido en Miami, Florida, Estados Unidos, al igual que su videoclip. “Quisimos mostrar frescura, playa y rumba”, expresa el cantante.

“La Mami Que Me Toca”, no es solo una canción para la fiesta, también es una invitación al movimiento y al disfrute, según explicó el propio Jay, para la prensa y para sus fanáticos. Este sencillo será parte del nuevo álbum del artista, titulado “Legacy”, que se encuentra en proceso de producción y se lanzará próximamente, anunció.

El tema fue producido por el reconocido guatemalteco Juanfer Herrera, mientras que el videoclip oficial se filmó en la ciudad de Miami bajo la dirección de “El Robótico”, con el respaldo de su productora “Robot Vision”.

El video ya está disponible, al igual que la canción, en todas las plataformas digitales; especialmente en Youtube y Spotify: https://youtu.be/vVenOKRmBQk?si=q5xmceeLpWyww5hs y https://open.spotify.com/track/5sqaoXGwYM9obsH8z2N3hL?si=4Xq56wgjTo2aIPs8eNr40w&context=spotify%3Atrack%3A5sqaoXGwYM9obsH8z2N3hL

Me gusta esto: Me gusta Cargando...