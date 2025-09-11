Asamblea rinde minuto de silencio para el sacerdote José María Tojeira

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLalino

La Asamblea Legislativa de El Salvador rindió un minuto de silencio en memoria del padre José María Tojeira, sacerdote jesuita y exrector de la UCA, fallecido el 5 de septiembre en Guatemala.

La solicitud fue presentada por la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, quien destacó su legado como defensor de los derechos humanos y su papel clave en la búsqueda de justicia por la masacre de los sacerdotes jesuitas en 1989.

Durante la sesión plenaria, Ortiz recordó el pensamiento de Tojeira, quien afirmaba que la política debía estar guiada por la bondad. Subrayó su capacidad de diálogo, su firmeza sin odio, y su compromiso con la paz, la justicia y la reconciliación.

También se mencionó su crítica constante a las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno salvadoreño.

El cuerpo de Tojeira fue repatriado a El Salvador, donde fue velado en Santa Tecla, el martes, y en el Centro Deportivo de la UCA. Esta tarde se tiene previsto una misa de cuerpo presente en la UCA para luego su santo entierro.

La Asamblea también extendió el homenaje a otras personas fallecidas, como Juan Francisco Campos, Leonel Baiza Mata y Andrés Escobar.

