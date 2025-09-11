UCA despide a su defensor de DDHH, padre José María Tojeira

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La comunidad universitaria, familia y amigos despidieron al padre José María Tojeira, quien fue velado este miércoles en el centro deportivo de la UCA en el segundo día; en el féretro le acompañan dos postales de monseñor Óscar Arnulfo Romero. Las exequias serán la tarde de este jueves en la capilla de la UCA.

Por privacidad y respeto no se permitió fotografías donde se observara el rostro y el cuerpo del sacerdote jesuita; sin embargo, todo aquel que quería despedirse podía hacerlo frente al féretro. Diario Co Latino, como símbolo de respeto, asistió al segundo día de vela que se desarrolló en la UCA; se observó al padre con un relicario, vestido de blanco, y con dos postales de Monseñor Romero, Santo de El Salvador y de América, quien también denunció las graves violaciones a derechos humanos.

El rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Mario Cornejo, manifestó que el legado del “Chema” Tojeira se evidencia en la defensa de las víctimas de violaciones a derechos humanos; Tojeira creía en la verdad y en la justicia para el camino hacia una reconciliación.

“Chema nos deja un legado donde él siempre buscó la verdad y la justicia en favor de las víctimas de las grandes violaciones de los derechos humanos. Trabajó ciertamente en este sentido en el caso de los mártires de la UCA (asesinados en 1989) y de Elba y Celina (empleadas asesinadas junto a los jesuitas). Siempre promovió que hubiera verdad y justicia, creía que esto podría ser la punta de lanza para buscar la verdad y la justicia para tantas víctimas del pasado y de hoy de grandes violaciones de los derechos humanos”.

Mario Cornejo sostuvo que el padre Tojeira también habló de la realidad del país y de los problemas que este atraviesa.

“Lo interesante es que Chema siempre habló de todos estos conflictos sociales buscando la verdad y la justicia, pero siempre apuntando hacia la reconciliación en nuestra sociedad”, comentó Cornejo.

Tojeira no promovió el rencor, sino que creyó que con encontrar la verdad y la justicia iba a ser el camino para llegar a la paz y la reconciliación en El Salvador, añadió.

La muerte de Tojeira no significa que el mensaje se haya perdido; sino al contrario, es ahora que su mensaje y legado debe continuar en práctica. “Tener presente a Chema es siempre buscar la verdad y la justicia en favor de las víctimas, pero siempre apuntando a la reconciliación”, puntualizó el rector de la casa de estudios.

José María Tojeira fue rector de la UCA desde 1997 hasta 2011, y luego pasó a ser director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA)

“Cuando a él lo entrevistaban yo dejaba de hacer lo que estaba haciendo”

La comunidad llegó al Centro Deportivo de la Universidad para darle el último adiós; es el caso de Verfalia López, una persona adulta mayor que incluso dejaba sus quehaceres para escuchar a Tojeira cuando brindaba sus opiniones.

“Fui muy seguidora de sus mensajes, entrevistas y el trabajo que hacía en la UCA. Él hacía llamados a la ciudadanía a que hiciéramos conciencia y más que todo al Gobierno para que hicieran bien su trabajo y no hicieran cosas injustas”, comentó López durante la vela.

Por ejemplo, explicó López, actualmente se está endeudando al país “y no se ve claro lo que hacen con el dinero”, “cada semana hacen préstamos, a mí eso me preocupa como ciudadana, porque nuestros bisnietos u otra generación va a pagar esos préstamos”.

En ese sentido, planteó que el padre Tojeira trataba de dar mensajes “bien conscientes» a la ciudadanía para que la ciudadanía pudiera reflexionar sobre las decisiones que los políticos tomaban.

“Cuando a él lo entrevistaban yo dejaba de hacer lo que estaba haciendo por escucharlo, porque me dejaba una enseñanza muy buena, un diálogo muy rico que hacía, en el sentido de hacer conciencia”, sostuvo Verfalia López

La ciudadana señaló que siempre fue seguidora de la fe de Tojeira, pues era un hombre intachable y un intelectual que predicaba no solo con la palabra, sino con el ejemplo. “De esta manera, le estoy diciéndole adiós al padre Tojeira, que Diosito lo haya recibido en su santa gloria y en su eterno descanso”, Verfalia López, de 71 años de edad.

“Sus luchas y sus mensajes siempre van a estar con nosotros”

“Cuando se dio la masacre de los jesuitas, él fue el vocero”, comentó Luis Cubías, quien también llegó a despedirse del padre. Desde entonces ha seguido los mensajes del padre Tojeira y su lucha para alcanzar la justicia para los jesuitas, que fueron masacrados por el ejército en noviembre de 1989.

Cubías relató que, a través de la Radio YSUCA, Tojeira tenía un programa llamado “Al filo de la semana”, donde brinda sus opiniones sobre temas de realidad nacional y de coyuntura. “Ahí escuchaba parte de sus mensajes que él daba y su lucha fue siempre a favor de los derechos humanos que, prácticamente ahora, los están atropellando en este Gobierno.

“Ha sido una gran pérdida por la lucha de los derechos humanos de este país; ahora, hice tiempo para darle un homenaje de despedida. Sus luchas y sus mensajes siempre van a estar con nosotros”, concluyó Luis Cubías.

La noche de este miércoles también se desarrolló una misa de cuerpo presente en el polideportivo de la UCA; sus restos serán trasladados a la capilla de la universidad donde descansará con el Señor. Su deceso sucedió el 5 de septiembre en la ciudad de Guatemala.

