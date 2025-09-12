Exalumnos de la UCA se despiden de su mentor, José María Tojeira

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Ex alumnos de la UCA que compartieron aulas con el padre José María Tojeira, llegaron a despedirse de él y a recordar su legado. Desde las aulas les enseñó la solidaridad y a ser personas de bien.

“Yo tuve la dicha de trabajar con el padre Tojeira desde mi primer año de universidad, tuve la oportunidad de ser mensajero de rectoría y el padre siempre enseñó esa mística de buscar un ambiente de trabajo alegre, humano, solidario”, apuntó César González, amigo del padre Tojeira.

César también tuvo la oportunidad de ser su alumno en la carrera de Derecho, “él tenía el deseo de cambiar esa estigmatización que había de los abogados, de que eran mafiosos y demás, y él lo quiso hacer desde la academia, dando la clase de ética jurídica, y desde ahí, desde las aulas, él nos enseñaba a buscar tener la solidaridad como un valor fundamental (…) y cómo hacer de El Salvador un país más justo, más humano y respetando siempre los derechos humanos”.

A consideración de González, el padre “fue un ejemplo claro de resiliencia, él vivió momentos muy duros, con el asesinato de los mártires jesuitas; él tuvo el primer contacto con ellos, tuvo que llevar desde ese momento el acompañamiento jurídico a esa causa y todo ese tiempo él tuvo esa resiliencia, resistencia, constancia, deseo y lucha constante por la búsqueda de la justicia, nunca dejó de ser esa voz que denunciaba las injusticias, las dictaduras, la corrupción, y ese es el legado que nos deja, no callarnos nunca y siempre buscar velar por el respeto a los derechos humanos, la búsqueda de la justicia y siempre buscar el favor de aquellos oprimidos y de aquellos perseguidos”, puntualizó.

Sara Girón, exalumna UCA, se hizo presente en horas de la noche de este miércoles para honrar la vida del padre Tojeira; “un líder de la universidad”. “Venir y darle el último homenaje, creo que es una responsabilidad con todo el legado que hizo por nosotros y por todos los salvadoreños”, señaló

“A mí me gusta mucho pensar en él como una persona que, su legado principal fue la preferencia por todas las personas pobres y la justicia social y que eso lo transformó también en obras”, puntualizó.

Edgar Granados, ex alumno UCA y actualmente profesor en la Facultad de Ingeniería de la misma casa de estudios, sostuvo que el padre Tojeira, “siempre estaba presto a recibir comentarios, a escucharnos, a atender lo que le teníamos que decir y eso es lo que más recuerdo de él, que él era una persona abierta a todo mundo y te trataba con igual importancia cualquiera que fueras”.

Señaló que el legado del padre Tojeira “se nota en la cantidad de gente que ha venido”. Muchos salvadoreños han llegado a la vela que ha organizado la UCA no solo en el polideportivo de la Universidad, sino, en la Iglesia El Carmen, en Santa Tecla, donde él era párroco.

El sacerdote falleció el pasado 5 de septiembre; ayer, 11 de septiembre, sus restos fueron enterrados en la capilla “Jesucristo Liberador” de la UCA.

