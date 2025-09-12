Padre Tojeira vivirá eternamente en la capilla de la UCA, junto a los mártires

Samuel Amaya

El sacerdote jesuita y defensor de derechos humanos José María Tojeira descansará en la Capilla “Jesucristo Liberador”, ubicada dentro de las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), casa académica de “Chema”.

La misa de cuerpo presente se realizó este jueves 11 de septiembre a las 2:30 de la tarde, presidida por el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas. En la misa, el líder religioso sostuvo que en el funeral de los padres jesuitas, asesinados por el ejército en noviembre de 1989, el padre Tojeira dijo, refiriéndose al testimonio de sus seis hermanos: “no hay testimonio cristiano de la verdad sin Eucaristía”.

Escobar Alas sostuvo que El Salvador debe mucho a Dios y a la Compañía de Jesús, ya que gracias a ambos, “esta nación ha tenido el privilegio de contar con la presencia de muchos jesuitas verdaderamente ejemplares, como es el caso del padre Tojeira, que siguiendo el carisma de su orden, luchó por la justicia, por los desposeídos y por el reino de Dios a través de la Iglesia”;

Esa lucha, comentó Alas, “le valió críticas, persecuciones e incomprensiones, muy similar a la orden jesuita que ha estado marcada por la cruz”.

Alas sostuvo que Tojeira llegó a El Salvador en 1985, donde por años fue docente en dicha universidad y formó a muchas generaciones, “haciendo de ellos hombres y mujeres de bien”.

Tojeira “nunca dejó de elevar su voz. Lo vimos y oímos defendiendo los derechos del pueblo en todo momento, como verdadero protector de los pobres”, añadió el arzobispo durante la misa.

Justamente, Alas enlistó que el padre Tojeira defendió el derecho al agua, al salario justo, a la libre expresión y libertad de pensamiento, a vivir en un país sin violencia, el derecho a la migración. Así también, como estuvo presente para decir “no a la minería”, “no a la injusticia y a la corrupción”, “no a la violencia” y un “sí a la paz».

El rector de la UCA, Mario Cornejo, dijo que “el padre Chema, como le llamamos los más cercanos, fue una figura referente para la marcha de la universidad, y también para una lectura de la realidad del país”.

A juicio del rector, Tojeira fue un referente por su manera de ser “tan cálida, cercana, que hacía sentir que cada uno de nosotros tenía una misma dignidad de hijos de Dios, y también nos ayudó a relativizar tanto los problemas más laborales o personales”.

También “Chema” es un referente “por todo el trabajo que llevó frente a la causa de los compañeros mártires y de Elba y Celina (asesinados en 1989), porque él luchó y trabajó porque hubiera verdad y justicia. Siempre lo hizo con firmeza y con serenidad, procurando que fuese un camino de reconciliación”.

El padre Tojeira también pedía que hubiese verdad y justicia para todas las víctimas de El Salvador, referentes a las grandes violaciones de los derechos humanos o de las injusticias sociales del tiempo actual

“Chema es un referente también porque siempre buscó la reconciliación. Él no buscaba la venganza, sino, él creía que la mejor manera de resolver los problemas sociales, las injusticias estructurales, era a través de la búsqueda de la verdad, de la justicia, del diálogo, y así llegar a la paz y a la reconciliación”, destacó Cornejo.

Sobre los problemas actuales a los que Tojeira se pronunciaba, Mario Cornejo sostuvo que es importante recordarlos para seguir con su legado. “Yo creo que es importante hablar de las injusticias, de la pobreza, de la crisis medioambiental, hacerlo a la manera de Chema, ¿no? Dándole la gravedad que merecen estos problemas, sabiendo construir consenso, buscando siempre el diálogo, apuntando siempre a la reconciliación y buscando el bien común”.

“Yo creo que, en eso, Chema tiene que ser un referente para nosotros, pero hacerlo siempre desde la serenidad y teniendo siempre presente que somos hermanos y hermanas”, concluyó Cornejo.

El rector de la casa de estudios informó que contactaron a los familiares del padre, pero debido a la avanzada edad que ellos, no les fue posible movilizarse; por lo que, hicieron las honras fúnebres en vivo, en la ciudad natal del padre Tojeira, en Vigo, España.

José María Tojeira fue un sacerdote jesuita, teólogo y defensor de los derechos humanos profundamente vinculado a Centroamérica, especialmente a El Salvador. Tojeira Pelayo nació en Vigo, España, en 1947, era un religioso español, naturalizado salvadoreño, sacerdote de la Compañía de Jesús quien se desempeñó como Rector de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA) de El Salvador desde 1997 hasta 2011. También fue director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) hasta 2022; sus últimos años los dedicó a ser párroco de la Iglesia El Carmen en Santa Tecla.

El “Padre Chema” vivirá eternamente en la UCA, El Salvador, y en Centroamérica; sus restos fueron sepultados en la capilla de la Universidad junto a sus hermanos jesuitas asesinados en 1989.

