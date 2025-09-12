Asamblea rinde minuto de silencio para el padre Tojeira

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Asamblea Legislativa rindió, el jueves, un minuto de silencio para el padre José María Tojeira, quien falleció el 5 de septiembre en Guatemala. La petición fue hecha por la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz durante la sesión plenaria de esta semana.

“Quiero solicitar que se incorpore a una persona en el minuto de silencio, hace unos días conocimos el lamentable fallecimiento del padre José María Tojeira, ex rector de la UCA y sacerdote jesuita”, solicitó la legisladora durante el inicio de la plenaria.

El sacerdote jesuita Tojeira falleció el viernes 5 de septiembre en la ciudad de Guatemala, previo a dar una ponencia en la Universidad Rafael Landivar. El martes fue repatriado a El Salvador donde ya ha sido velado en la Iglesia El Carmen, donde Tojeira era párroco desde 2020: y también, en el Centro Deportivo de la UCA. Ayer fue enterrado en la capilla de la Universidad.

Claudia Ortiz recordó que el sacerdote Tojeira decía que la política y la bondad, tienen que ir juntas porque la bondad es necesaria en la política. “José María Tojeira, su vida y su obra, nos ha mostrado la tesis cristiana de la paz y que esta lleva a la razón; ella es justicia, reconciliación y verdad”.

“Estos días, en que hemos llorado su partida física también lo recordamos y lo extrañaremos, ya que, como filósofo, teólogo, intelectual, articuló las ciencias sociales con la teología y siempre estuvo orientado al servicio de la justicia y la paz”, añadió la legisladora en la Asamblea Legislativa.

José María Tojeira, “además de ser un amigo y un gran rector (de la UCA) (…) también ha sido para nuestro país, una figura clave en la defensa de los derechos humanos, una voz referente para la justicia y el compromiso social”. Justamente, el padre opinaba sobre el Gobierno de Bukele por las violaciones a derechos humanos en contra de la población.

“Su carácter cercano y su capacidad de diálogo lo distinguieron durante toda su vida dentro y fuera de la iglesia, combinando firmeza con la serenidad en su discurso, sin caer en el odio, sino, siempre llevando hacia un discurso de paz y de justicia, incluso, en los momentos más difíciles”, agregó la legisladora.

Ortiz recordó que el sacerdote jesutia fue uno de los principales impulsores de la búsqueda de justicia de la masacre de los 6 sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras que fue cometida por el ejército salvadoreño en 1989. “Su voz nos debe recordar que la dignidad humana es el fundamento de toda sociedad civilizada”.

Tras el planteamiento, la Asamblea concedió el minuto de silencio para Tojeira y para otros que ya estaban en agenda: Juan Francisco Campos, Leonel Baiza Mata y Andrés Escobar.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...