FES convoca a marcha del 15 de septiembre, para denunciar los retrocesos en educación

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Fuerza Estudiantil Salvadoreña (FES) que forma parte del Bloque de Resistencia y Rebeldía (BRP) convocó a los estudiantes, docentes y sectores populares a sumarse a la marcha del próximo 15 de septiembre, cuyo punto de concentración será frente al hospital Rosales, a las 8 am.

Ashly Muñoz, representante de la FES denunció que más de 3,000 menores de edad han sido detenidos bajo el régimen de excepción, lo cual evidencia una estrategia sistemática de persecución, estigmatización y violación de derechos humanos contra este sector de la población.

En paralelo, se profundiza la mercantilización de la educación, privilegiando el crecimiento del sector privado, mientras se relega a la educación.

Muñoz expresó que la ausencia de un presupuesto justo se refleja en la falta de inversión en la infraestructura, materiales, contratación y programas de apoyo estudiantil. Se impone un modelo que parece ahorro, pero detrás de esa fachada se esconde la negación de derechos, la exclusión social y el silenciamiento de las juventudes.

“Aunque el gobierno se jacta de modernizar la educación, en la práctica se mantienen las escuelas con techos deteriorados, institutos sin laboratorio y una universidad pública con uno de los presupuestos más bajos de la región centroamericana”, manifestó Muñoz.

La FES destacó que en las aulas se exige disciplina, uniformes impecables, mientras la realidad del sector educativo está marcada por la precariedad, existen familias rotas por el régimen de excepción, compañeros ausentes que han sido víctimas de la criminalización y la represión, escuelas en condición deplorable para el aprendizaje y una universidad pública golpeada por la falta de recursos.

“Estas problemáticas son parte de un mismo modelo, que niega la educación como derecho y la coloca al servicio de intereses políticos y mercantiles, nos movilizamos para denunciar estas injusticias, rechazar la militarización de la educación y exigir la dignidad que como pueblo, estudiantes y trabajadores merecemos, por una educación pública, gratuita, crítica y emancipadora”, externaron.

Andrea Hernández, representante de la FES, dijo que como parte de los estudiantes de la Universidad de El Salvador (UES), se suman a la convocatoria de la marcha del 15 de septiembre, para denunciar los retrocesos y violencia en el sector educativo.

Consideró que no hay otra forma de exigir los derechos, solamente saliendo a las calles y denunciando la militarización del sector educativo, pese al temor de la población por las medidas implementadas desde el gobierno, en especial el régimen de excepción que ha criminalizado a jóvenes por residir en zonas pobres y donde antes existían grupos de pandillas.

“No queremos militarización en nuestros centros escolares, no queremos militarización en la universidad y en nuestras colonias, queremos un país más digno, soberano y siempre que esté bajo los intereses de los sectores populares, queremos una educación que sea crítica, emancipadora”, reiteró.

Hernández lamentó la disminución en el acceso a la educación, el cierre de centros escolares, y ahora se implementan medidas que también buscan silenciar o intimidar a los estudiantes con militares y policías fuera de los centros escolares, así como un reglamento que de manera sigilosa muestra una imagen de lo que es la fuerza militar.

