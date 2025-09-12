Rinden homenaje en la UES a Salvador Allende

Compartir

“¡Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás y que lo sepan, dejaré La Moneda (Casa de Gobierno) cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera!”, fueron las palabras más recordadas de Salvador Allende al enfrentarse al golpe de Estado en 1973, en el Palacio de la Moneda, en Chile.

Este golpe de estado, según la historia, fue una acción militar llevada a cabo por las Fuerzas Armada de Chile que estaba conformada por la Armada, la Fuerza Aérea, Cuerpo de Carabineros y el Ejército, cuyo objetivo era derrocar al presidente socialista Salvador Allende y al gobierno de la Unidad Popular.

Allende fue asesinado, cuando las tropas entraron al palacio presidencial, luego se estableció la Junta Militar que era liderada por Augusto Pinochet que estableció una dictadura hasta 1990.

Salvador Guillermo Allende Gossens​​ fue un médico cirujano y político socialista chileno, gobernó Chile desde el 3 de noviembre de 1970 hasta el día de su asesinato.

El legado y la vida de Salvador Allende, un referente para América Latina y par El Salvador fue recordado este jueves 11 de septiembre en la Universidad de El Salvador.

El homenaje al Presidente Allende, que se caracterizó por enfrentar a los Estados Unidos , estudiantes, autoridades y funcionarios de la embajada de Chile recordaron como Salvador enfretó el golpe de Estado, con fusil en mano, bajo la promesa que le hizo a su pueblo.

Justo al pie del monumento, en la Plaza que lleva su nombre frente a la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador se rindió el homenaje al médico “presidente mártir de Chile”.

El homenaje también se extendió a las miles de víctimas del Golpe de Estado y de la siguiente Dictadura Pinochetista, a Miguel Enríquez, Victor Jara, Pablo Neruda, entre otros.

En este acto participó la embajadora de Chile en El Salvador, María Soledad Morales, el rector de la UES Juan Rosa Quintanilla y otras autoridades y docentes de la Universidad.

