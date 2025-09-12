Colegio Médico considera que Red Nacional de Hospitales es un nuevo e inconsulto sistema de salud

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente del Colegio Médico de El Salvador (COLMEDES), Iván Solano Leiva, señaló que Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, fue aprobada siguiendo la dinámica legislativa actual, la cual fue inconsulta con los diferentes sectores, en especial por profundos cambios al sistema de salud.

Solano Leiva dijo que el proyecto de ley debió haber sido discutido por más tiempo con el sector salud, para escuchar las observaciones y mejoras a esta normativa, por parte de todos los actores del sector salud, que son quienes conocen cómo funciona el actual sistema de salud.

“Llama la atención que se crea un nuevo ente con suprapoderes, incluso por encima del MINSAL, que más o menos va en la dinámica de lo que últimamente hemos estado viendo como política de este gobierno, crear instituciones que van a venir a llevar a cabo actividades que ya están asignadas por constitución a otras entidades, por ejemplo, el caso de ANDES, en la recolección de la basura”, sostuvo.

A criterio del presidente del Colegio Médico, conociendo cómo funcionan este tipo de situaciones, la Red Nacional de Hospitales abre la puerta a una posible privatización de la salud pública, aunque no se puede afirmar categóricamente, pero tampoco descartar que esto sea parte de los objetivos finales de esta nueva ley.

Asimismo, indicó que esta nueva ley permite contratar médicos extranjeros a quienes les están ofreciendo un salario casi doble de los médicos nacionales, le dan otro tipo de prioridades que lo ponen en un desbalance muy a favor de los doctores extranjeros, que resulta en una precarización de la situación laboral del sector salud.

Con esta nueva ley de hospitales, los primeros centros que van a formar parte es el nuevo Hospital Nacional Rosales y la consulta externa especializada, donde estudiantes de medicina y médicos residentes hacen sus rotaciones y estudios de especialidad en medicina interna y cirugía.

“Al momento, estos colegas residentes, los que pasaron a segundo año y tercer año, están en el limbo, no se les ha informado qué va a hacer con ellos. Los estudiantes de cuarto y quinto año que hacen sus prácticas de estudiantes externos, también están afectados”, detalló durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

De acuerdo con Solano, con esta nueva ley la facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador (UES) que respalda los estudios en el Hospital Nacional Rosales, también está en el limbo, porque no saben qué pasará con los estudiantes de medicina y médicos residentes.

