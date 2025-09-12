FGR y PNC irrumpen en comunidad La Lima, departamento de La Unión

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

MILPA El Salvador denunció que agentes de la Unidad Criminalística, Unidad Antipandillas, personal del Centro Nacional de Registros (CNR) y la Fiscalía General de la República (FGR) irrumpieron en la comunidad La Lima del cantón La leona, Intipucá, La Unión, bajo el supuesto de una diligencia e inspección.

“También se hicieron presente los representantes legales y técnicos de Joel Rivas Linares, persona que pretende adueñarse de las tierras que pertenece a la comunidad, esto a pesar de que ya existen dos sentencias judiciales, una en el juzgado y la otra en la Cámara Primero de lo Civil sección oriente a favor de los habitantes de la comunidad”, explicó Ángel Flores, coordinador de MILPA El Salvador.

Flores detalló que la irrupción inicialmente fue con dos agentes de la Unidad Criminalística y seis de la Unidad Antipandillas de la Policía Nacional Civil (PNC), pero a partir de la interpelación por parte de las familias organizadas en MILPA El Salvador, donde se le solicitó que brindaran información documental, una hora más tarde llegaron a la zona cerca de 45 policías entre ellos varias mujeres, de cinco delegaciones del departamento de La Unión.

Flores agregó que los miembros de la Fiscalía y del CNR no entregaron ningún documento que respaldara dicha diligencia, tampoco dieron a conocer su nombre ni cargo, a pesar que también se les preguntó sobre esta información, esta irrupción sorprendió debido al nivel desproporcional de la presencia policiaca.

“Este tipo de irrupción es a favor de todo este proceso de indagaciones que está haciendo la persona que desea adueñarse de las tierras, sin embargo, los procesos legales en este momento le han dado el reconocimiento al derecho a la tierra de los habitantes de la comunidad La Lima, La Unión”, reiteró.

Flores sostuvo que son 86 familias las afectadas. Los agentes sustrajeron información de los habitantes, datos personales, nombres, vínculos familiares e información de los lotes de parcelas.

“Cómo es posible que hoy le estén aceptando prescripción a Joel Rivas Linares y nosotros llegamos antes que él, nosotros somos los dueños de la posesión, aquí hemos nacido y aquí hemos permanecido, nunca nos hemos ido y nunca nadie ha venido diciendo que es dueño de la tierra, porque los dueños de la tierra aquí somos nosotros”, afirmó uno de los habitantes.

A la vez, recalcó que Joel Rivas Linares no es de la comunidad, sino de Santa Tecla, La Libertad, las tierras las quiere acaparar no para vivir en el lugar, sino comercializarlas.

