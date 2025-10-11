MILPA denuncia ingreso de PNC y FGR sin orden a comunidad El Icacal 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El coordinador del Movimiento Indígena para la Articulación de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA), Ángel Flores, denunció que el miércoles, nuevamente, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), la Fiscalía General de la República (FGR) y representantes de la empresa Desarrollo Turístico del Pacífico, propiedad de la familia Murray Meza, irrumpieron en la Comunidad El Icacal, de Intipucá, La Unión.

“El desplazamiento forzado se está agudizando en el país, está ocurriendo en la zona costera oriental de El Salvador, es parte de la agudización de la violencia institucional contra las comunidades, y el proceso de despojo de tierra en marcha en la zona oriental”, expresó durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

La empresa de los Murray Meza es parte del conglomerado PROMAR, donde están las viejas familias poderosas del país, que se disputan la franja costera marina, donde se está desarrollando una nueva configuración, desde la franja sur de los municipios de Usulután, San Miguel y La Unión, justo donde se encuentra la Cuenca Hidrográfica Sirama.

Asimismo, dijo que los conflictos en el Golfo de Fonseca también están ocurriendo en comunidades de la zona sur de Honduras y sur occidental de Nicaragua, esto es claramente por intereses no solo nacionales, sino transnacionales, con la complicidad de los gobiernos de la región

Según Flores, desde los años 60 se viene con el interés de volver turísticos estos territorios y la implementación de zona económica especial, esto desde la época de los gobiernos de ARENA, incluso el FMLN presentó un proyecto denominado “Zona Económica Especial del Oriente de El Salvador” por parte del Ministerio de Economía de ese momento.

Esta misma iniciativa Nayib Bukele la llamó como “Bitcoin City”, pero luego se denominó “Circuito Turístico Surf City 2”, es decir, son los mismos intereses, pero con diferente nombre.

“El empobrecimiento de la población se está agudizando, estamos en una sociedad desigual que está creciendo y las vías de escape como migrar del país, ya no existen. Los mitos del desarrollo se promueven y no se traducen en beneficios para la gente, este es un desarrollo exógeno, excluyente, y depredador, porque solo extrae y saquea como un parásito en el territorio”, sostuvo.

Flores explicó que el país está viviendo el cuarto ciclo histórico de la reconcentración de la tierra a partir del despojo, es decir, toda la agenda extractivista, neoliberal, colonial y patriarcal, ha estado inalterable a lo largo de la historia del pueblo salvadoreño.

La primera etapa de concentración fue el ciclo colonial, justo cuando se dio la invasión europea, luego un período neocolonial que fue durante las reformas liberales, agrarias de 1881-1882, donde se despojó de las tierras regionales y comunales a los pueblos originarios, a los ancestros.

Luego fue la etapa de la industrialización de la economía en El Salvador, de la producción, la cual ocurrió justo también con Alianza para el Progreso, una política exterior de Estados Unidos y que prácticamente se ha mantenido presente en las últimas décadas en El Salvador.

“Hoy nos encontramos ante un nuevo ciclo de reconcentración de la tierra a partir del despojo, con una agudización del ecocidio, el etnocidio y desplazamiento de comunidades dentro de los territorios, y también desmantelamiento de la economía local”, añadió Flores.

Agregó que se están eliminando formas de empleo diversas las cuales permite el mejoramiento de las condiciones de vida y están sustituyéndose por empleos temporales, precarios, donde las condiciones laborales no son adecuadas, con salario mínimo y con miedo a sindicalizarse, son empleos que no sacan a las personas de la pobreza y trabajan 12 horas o más.

A la vez, manifestó que hay una reconfiguración del país. Con la Ley de Agentes Extranjeros se dio a conocer que muchas organizaciones sociales se comportan como una ONG, hubo una suplantación de éstas con organizaciones sociales, por ello, se necesita recuperar el espíritu de lucha de los pueblos, porque esa es la única salida.

A criterio del coordinador de MILPA, se necesita un proyecto político que no se centre en la administración, sino en la transformación de la sociedad, economía y el modelo imperante que existe en el país.

Para tener un proyecto político este debe responder a los intereses de los sectores populares, clase trabajador y no de otros sectores. Necesitamos una unidad de los pueblos sin sectores empresariales, necesitamos un instrumento político que no se centre solo en las elecciones y acompañar las luchas, para no repetir la historia.

