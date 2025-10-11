Hacienda explica a diputados los ingresos y gastos del Presupuesto 2026

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa recibió al ministro Hacienda para que explique el proyecto de presupuesto 2026, el cual asciende a $10,555.6 millones, un incremento de $892.6 millones con respecto al presupuesto votado en 2025.

El ministro de Hacienda, Jerson Posada, sostuvo que las prioridades estratégicas son Educación, Salud, Seguridad y Defensa, ya que al primer ramo se le asignan $1.641.2 millones; en el segundo ramo, $1,325 y en los últimos ramos globalizan $1,037.2 millones. Estos ramos suman $4,003.4 millones, siendo el 38% del total del presupuesto.

“Es importante que la población sepa que el presupuesto para el año 2026 sigue manteniendo las prioridades y el enfoque en Educación, Salud y continuar con los esfuerzos de la seguridad pública”, comentó Posada.

El funcionario sostuvo que el Presupuesto General del Estado “constituye la principal herramienta de planificación financiera y fiscal y este, incorpora todos los ingresos y gastos que el Gobierno planea o estima realizar en el próximo ejercicio fiscal”. Además, señaló que “por segundo año consecutivo”, presentan un presupuesto “totalmente balanceado”; es decir, los ingresos corrientes que se estiman percibir en el año 2026 cubren la totalidad de los gastos corrientes, “es decir, no vamos a ocupar deuda para financiar gasto corriente”.

Sobre la cantidad de decretos que se han aprobado desde la Asamblea Legislativa referente a préstamos, Posada sostuvo que seguirán mandando. “En la versión pública, efectivamente, ustedes han visto que hemos mandado algunos financiamientos, pero, que, van orientados precisamente para financiar proyectos de inversión y así vamos a continuar para el financiamiento de aquellos proyectos estratégicos de beneficio de la población”.

Posada sostuvo que los ingresos corrientes proyectados financian las remuneraciones, bienes y servicios, transferencias corrientes y el pago de los intereses de la deuda. Mientras que los ingresos de capital como los préstamos y donaciones, “ya aprobados por la Asamblea Legislativa”, van a financiar el gasto de capital, el cual constituye la inversión pública”.

Los ingresos corrientes suman un total de $8,950.6 millones, es decir, se incrementan, en $683.3 millones que equivalente al 8.3% en relación al presupuesto 2025. Estos ingresos corrientes están compuestos por los ingresos tributarios, que se estiman en $8,349 millones para el 2026, representando un incremento de $671.4 millones. Es decir, un 8.7% de incremento con respecto al año 2025. “¿Cómo vamos a lograr esto?, con todos los esfuerzos que ya desde el ministerio de Hacienda se vienen realizando de seguir luchando contra la evasión y el contrabando y seguir modernizando la infraestructura física, administrativa y tecnológica que es clave para fortalecer la gestión de los procesos tributarios”.

El proyecto de presupuesto de 2026, “prioriza» la ejecución de proyectos estratégicos e incluye un programa anual de inversión pública de $2,261 millones, un incremento de $309.4 millones con respecto al 2025.

En cuanto a los gastos, se tienen los gastos corrientes que suman $7,125.1 millones, El gasto corriente está compuesto por los gastos de consumo que serán $3,252 millones, (aquí se incluye remuneraciones y bienes y servicios), también lo comprende los gastos financieros que serían $1,577.7 millones (incluye el pago de los intereses de la deuda) y las los gastos de capital: $2,239.4 millones que incluyen todos los proyectos de inversión pública.

Hacienda sostuvo que se espera financiar completamente el presupuesto con los ingresos de recaudación de impuesto, “sin incrementar algún impuesto”. «Esta recaudación que esperamos obtener para el próximo año, es sin incrementar ningún impuesto, ninguna tasa, no se está pensando, ni se está planeando, ni está en ningún proyecto incrementar algún impuesto o tasa, eso es muy relevante que la población lo tenga claro».

El funcionario también añadió que la población “debe estar tranquila” que en el presupuesto 2026 están incluidos todos los recursos para darle cobertura total a los subsidios, “estos forman parte de los gastos ineludibles del presupuesto», dijo Posada en la instancia legislativa. El funcionario detalló así el gasto en subsidios en el proyecto de presupuesto para 2026: Gas licuado $114.6 millones; Energía Eléctrica $64.1 millones; Transporte público $38.7 millones.

La sesión de Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto volverá a sesionar este lunes. Para el próximo viernes 17 de octubre, se tiene prevista la comparecencia del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Ministerio de Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República.

