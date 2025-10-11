65 emergencias atendidas por lluvias el jueves

Compartir

Redacción Nacionales

La tarde del jueves las lluvias dejaron calles inundadas, árboles caídos, arrastre de vehículos, daños en las calles, evacuaciones entre otras emergencias principalmente en la zona occidental, en total se atendieron al menos 65 emergencias, dijeron las autoridades.

Los árboles caídos fueron 31 en total, diijo el director de Protección Civil, Luis Amaya en una entrevista radial.

Amaya afirmó que las autoridades removieron los árboles que cayeron en calles, pero, como cayeron encima de cables del tendido eléctrico fue difícil, ya que tenían ramas enredadas y hay que seguir un protocolo para resguardar al personal que trabajaba en retirar los árboles.

Amaya dijo que esta lluvia «Ha sido una de las tormentas más críticas de este año, a partir de los daños que ha causado….

A estas emergencias se le agregan 9 deslizamientos, de lo que, al menos cinco catalogan como «importantes» y que ocurrieron en la carretera que de Sonsonate conduce hacia la cadena montañosa en los alrededores de Juayúa, Salcoatitán y otros distritos.

«Esa zona tiende a ser muy susceptible”, dijo Amaya, por lo que los deslizamientos son frecuentes debido a las condiciones del terreno y por lo accidentado del mismo.

Otras emergencias atendidas son por lo menos 16 vías que fueron momentáneamente obstruidas por inundaciones.

Además se reportaron dos desbordamientos de ríos y un muro perimetral con daños, aunque no se detalló en qué lugares ocurrieron.

En Guazapa también hubo daños, por lo que evacuaron cinco familias del caserío El Rodeo. Las personas fueron llevadas a albergues junto a sus mascotas, informó Comandos de Salvamento.

Y en Usulután evacuaron a 28 personas por las crecidas de ríos y quebradas en el sector de La Pila.

Las autoridades hacen un llamado a la población a estar alertas y por cualquier emergencia llamar a los siguientes números 2281-0888 y el 7070-3307.

