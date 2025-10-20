Emiten Alerta Naranja nuevamente en todo el territorio por lluvias

Compartir

La Dirección General de Protección Civil emitió este domingo Alerta Naranja en todo el territorio nacional debido al paso de una vaguada en superficie y el flujo noreste y el aporte adicional de humedad desde el océano Pacífico que provocarán lluvias en gran parte del país.

Protección Civil informó que durante el período de 7:00 a. m. del 18 de octubre a 7:00 a. m. del 19 de octubre de 2025, la red de estaciones de monitoreo del Ministerio de Medio Ambiente, registró lluvias de intensidad moderada a fuerte en la cordillera volcánica desde el centro al occidente y la franja montañosa norte central del país. El acumulado máximo registrado es de 83.4 milímetros en la estación Zaragoza, en el departamento de La Libertad.

Las probabilidades de desbordamientos en las cuencas del país, para las próximas 24 horas, que consideran la distribución de la precipitación, la humedad en los suelos, las condiciones de nivel observadas y el pronóstico meteorológico son las siguientes: probabilidad alta en cauce y afluentes: Regiones Hidrográficas: Lempa Alta, Lempa Media, Lempa Baja, Estero de Jaltepeque, Bahía de Jiquilisco, Sirama y Mandinga-Comalapa.

Sobre los ríos: Grande de San Miguel, Goascorán y Jiboa. Probabilidad Media en cauce y afluentes: Regiones Hidrográficas: Cara Sucia-San Pedro. Ríos: Paz y Grande de Sonsonate.

Las condiciones de lluvia pronosticada para las próximas horas y la acumulación actual de humedad en el suelo, indican “probabilidad alta” de deslizamientos y caída de rocas que pueden interrumpir caminos y carreteras, así como afectar poblados cercanos a laderas y taludes en las montañas fronterizas del norte, desde Santa Ana a Morazán, con énfasis en Montecristo, San Ignacio-La Palma, La Montañona y alrededores del cerro Cacahuatique.

Asimismo, en cordilleras de Tacuba, Apaneca-Ilamatepec, del Bálsamo y Jucuarán, Área Metropolitana de San Salvador (AMSS); volcán Boquerón, volcán Chingo, lagos de Ilopango y Coatepeque.

De hecho, el Ministerio de Obras Públicas trabajó en la remoción de derrumbes en algunos puntos del país tras las lluvias; uno de ellos en la carretera que conduce hacia Jujutla, en Ahuachapán y otro en la carretera Longitudinal del Norte, a la altura del desvío Dolores, Cabañas. También, se reportaron desprendimientos de tierra ocurrido sobre la calle del cantón Zacazil, en La Libertad Sur, personal municipal atendió la emergencia.

El río Amayo, en Panchimalco, San Salvador Sur, el cauce del río se incrementó y dejó incomunicados a pobladores del Cantón Amayón con las comunidades aledañas. También, los habitantes del sector bajo de la laguna El Jocotal, en El Tránsito San Miguel, sufrieron inundaciones que los puso en riesgo constante, con las lluvias registradas este fin de semana. Los habitantes indicaron que el agua no se filtra en la tierra como en otras zonas, por lo que piden a las autoridades la debida atención.

Mientras tanto, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales vigila en el Atlántico una onda tropical, con probabilidad de desarrollo ciclónico: Estimaciones indican de un 30 % para los próximos 2 días y 70 % para los próximos 7 días.

Su ubicación es en las cercanías de las Antillas Menores, su influencia se mantendrá la vigilancia sobre el sistema y su evolución.

En el Pacífico, se mantiene vigilancia sobre un área de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico de 10 % para los próximos 2 días y 40 % para los próximos 7 días. Su ubicación es frente a las costas de El Salvador y Guatemala.

Protección Civil recomienda prestar atención en varios puntos del país por posibles derrumbes si las lluvias son constantes o intermitentes en las próximas horas.

A la población en general, Protección Civil recomienda tomar precaución al transitar por calles que estén sostenidas por tierra y evitar cruzar ríos, quebradas o cualquier corriente de agua que se generen durante las lluvias o tormentas, y posterior a ellas, debido a la probabilidad de arrastre.

La pesca artesanal, industrial y deportiva, así como las actividades de recreación en ríos, playas y lagos pueden realizarse con precaución, informó la Dirección.

