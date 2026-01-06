Protección Civil rinde informe de incidentes atendidos en cierre de 2025

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

La Comisión Nacional de Protección Civil presentó el balance final de las emergencias atendidas durante la ejecución del Plan Fin de Año 2025.

Luis Amaya realizó una comparativa de los incidentes atendidos durante el Plan Fin de Año 2025 en relación con el mismo período del año anterior.

Amaya informó que en 2024 se registraron 23 rescates acuáticos simples, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 36. En cuanto a los rescates acuáticos profundos, se contabilizaron 94 en 2024 y 70 en 2025.

El Sistema Nacional de Protección Civil reportó 1,270 accidentes de tránsito en 2024 y 1,492 en 2025 durante la temporada. Estos hechos dejaron un saldo de 788 personas lesionadas en 2024 y 1,000 en 2025. Asimismo, se registraron 94 detenidos por conducción peligrosa en 2024 y 76 en 2025.

Por su parte, Baltazar Solano, director del Cuerpo de Bomberos, informó que al cierre del año se contabilizaron 35 incendios en vehículos tanto en 2024 como en 2025. Además, se atendieron cinco incendios forestales en 2024 y tres en 2025.

El Cuerpo de Bomberos también detalló la atención de 78 incendios estructurales en 2024 y 69 durante el cierre de 2025.

Solano añadió que se reportaron 36 incendios en basureros en 2024 y 42 en 2025. A estos se suman 123 incendios en maleza registrados en 2024 y 203 en 2025.

Finalmente, el ministro de Salud, Francisco Alabi, aseguró que las atenciones brindadas por el Ministerio de Salud, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y Fosalud, entre el 24 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, alcanzaron un total de 179,869 consultas, 83,422 emergencias y 12,653 referencias.

