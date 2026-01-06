China condena en Consejo de Seguridad de ONU acción militar de EEUU contra Venezuela 

Compartir

NACIONES UNIDAS/Xinhua

Un enviado chino condenó este lunes en términos enérgicos la acción militar de Estados Unidos contra Venezuela.

«China está profundamente conmocionada y condena en términos enérgicos los actos unilaterales, ilegales y de intimidación de Estados Unidos», dijo Sun Lei, encargado de negocios de la misión permanente de China ante Naciones Unidas.

Sun hizo la declaración durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad después del ataque de Estados Unidos contra Venezuela.

«El 3 de enero, Estados Unidos abiertamente emprendió ataques militares en gran escala contra Venezuela, tomó por la fuerza al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, y los sacó del país, declaró que ´administrará´ Venezuela y no descartó siquiera emprender una segunda ronda de operaciones militares a una escala aún mayor», dijo Sun.

Desde hace algún tiempo, la comunidad internacional ha expresado en repetidas ocasiones su grave preocupación por las sanciones, el bloqueo y las amenazas de uso de la fuerza de Estados Unidos contra Venezuela. Sin embargo, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, Estados Unidos ha hecho caso omiso de la grave preocupación de la comunidad internacional, ha pisoteado deliberadamente la soberanía, seguridad y derechos e intereses legítimos de Venezuela, y ha violado gravemente los principios de igualdad soberana, no intervención en los asuntos internos, la solución pacífica de las controversias internacionales y la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, dijo.

«Estos principios constituyen los postulados fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y representan la piedra angular del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Estados Unidos ha ubicado su propio poder por encima del multilateralismo, y las acciones militares por encima de los esfuerzos diplomáticos, lo cual representa una grave amenaza para la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe e incluso a nivel internacional. China se opone con firmeza a esto, y la comunidad internacional también ha expresado su grave preocupación generalizada y su enérgica condena», dijo Sun.

«Exhortamos a Estados Unidos a escuchar la voz abrumadora de la comunidad internacional, a apegarse al derecho internacional y a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, a dejar de infringir la soberanía y la seguridad de otros países, a detener el derrocamiento del Gobierno de Venezuela, y a volver al camino de las soluciones políticas a través del diálogo y la negociación», dijo.

China hace un llamado a Estados Unidos para que garantice la seguridad personal del presidente Maduro y de su esposa, y para que los libere de inmediato, agregó.

«Las lecciones de la historia nos ofrecen una dura advertencia. Los medios militares no son la solución para los problemas, y el uso indiscriminado de la fuerza sólo conducirá a crisis mayores. Estados Unidos eludió al Consejo de Seguridad para emprender operaciones militares contra Irak, atacó abiertamente instalaciones nucleares de Irán, e impuso sanciones económicas, emprendió ataques militares e incluso ocupaciones armadas contra múltiples países de América Latina y el Caribe. Estas acciones han provocado conflictos persistentes, inestabilidad y un inmenso sufrimiento de la gente común y corriente», dijo.

Venezuela es un Estado soberano independiente con todo el derecho a defender su soberanía y dignidad nacional. Los países de América Latina y el Caribe son fuerzas importantes para mantener la paz y la estabilidad mundiales y promover el desarrollo y la prosperidad globales, y tienen todo el derecho de elegir de manera independiente sus caminos de desarrollo y a sus socios. Ningún país puede actuar como el policía del mundo, ni pretender ser el juez internacional, dijo.

China apoya firmemente al Gobierno y el pueblo de Venezuela en la salvaguarda de su soberanía, seguridad, y derechos e intereses legítimos. China apoya firmemente a los países de la región en la defensa del estatus de América Latina y el Caribe como zona de paz. China exige a Estados Unidos que cambie de rumbo, abandone sus prácticas intimidatorias y coercitivas, y que desarrolle las relaciones y la cooperación con los países de la región sobre la base del respeto mutuo, la igualdad y la no intervención en los asuntos internos, señaló Sun.

