Reportan normalidad tras disparos cerca de palacio presidencial venezolano

Compartir

CARACAS/Xinhua

Una fuente oficial informada del Gobierno venezolano reportó la noche de este lunes que el país se encuentra en normalidad tras registrarse disparos en Caracas, en las adyacencias del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno nacional.

La citada fuente oficial informó a los corresponsales de medios internacionales que «unos drones sobrevolaron sin permiso y la policía emitió disparos de forma disuasiva».

En tal sentido, Caracas aclara que «no ocurrió ningún enfrentamiento» en la ciudad capital y que los disparos que reportaron decenas de usuarios en redes sociales ya cesaron sin mayores consecuencias.

«Todo el país se encuentra en total tranquilidad», concluyó la referida fuente.

La situación irregular generó preocupación en Venezuela, porque ocurrió dos días después de que Estados Unidos bombardeara Caracas y otras tres ciudades, secuestrando al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa Cilia Flores.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...