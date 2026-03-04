VENEZUELA FRENTE A LOS ATAQUES CONTRA IRÁN

Compartir

Luis Arnoldo Colato Hernández

Educador

La información que comienza ya a llegar desde el frente iraní, da cuentas de resultados que no favorecen claramente al bando judío estadounidense, que en medio de negociaciones que ya adelantaban acuerdos mínimos entre Irán y estos, como el de no iniciar ninguna hostilidad sin haber agotado el dialogo, habrían traicionado, con este ataque injustificado.

Y, sin embargo, tal y como sucedió en la pasada guerra de los doce días, Irán está superando tecnológicamente ampliamente a los atacantes, con por ejemplo el derribo de un f15 strike Eagle israelí, el domingo 29.

Por otro lado, la incapacidad de igualar las prestaciones de la misilística iraní, han colocado sobre la mesa una tenebrosa posibilidad del eje: atacar los bunkers que los resguardan, con armamento táctico nuclear.

Porque sus sistemas de armas simplemente no han podido destruir las fortificaciones subterráneas iraníes, dando lugar a un rápido agotamiento del arsenal del eje, frente a sistemas que los han superado, y que demandan hasta tres misiles de los atacantes, para apenas alcanzar una pobre tasa de derribos que apenas roza el 16%.

Por otro lado, la retaliación iraní ya ha costado en todo el frente, incluso en territorio jordano, de Bahréin, saudí, kuwaití, y hasta iraquí y sirio, donde las tropas estadounidenses se encontraban, así como en Tel Aviv, y las bases aéreas judías, además de en el golfo, sendas bajas que la inteligencia alemana ubicaba ya en torno a las mil, pues los misiles iraníes campean impunes en todos los escenarios citados, con una alta tasa de efectividad, que superó ya el 84%, y una pobre tasa de derribos por parte de los taad, los patriot, así como anulando los sistemas aegis.

Ahora, EU e Israel, de frente a esta cada vez más inocultable realidad, no solo por el descrédito que supone un ataque a traición, en medio de negociaciones que aparentaban honrar, habiendo asesinado sobre todo a civiles por completo desprevenidos, al ayatolá Jameneí, y a algunos mandos militares iraníes, jugándose en esta injustificada guerra, el todo por el todo alegando para respaldar su iniquidad, el supuesto rechazo del pueblo iraní al régimen de los ayatolas, cuando la evidencia apunta que lo que en realidad quieren es los recursos naturales iraníes, negar la influencia china y rusa a la región, y apropiarse los territorios a favor de la expansión de Israel, así como respaldar electoralmente la desacreditada gestión trumpista al frente de EU, de cara a las elecciones de noviembre, todo apunta a una nueva derrota, por lo que el uso de armas nucleares es ahora una opción real.

Ya no solo el descrédito, sino los crímenes de guerra, contra la humanidad se sumarán a la larga lista ya cometida por ambos, imponiendo un nuevo escenario, que no dejará a ninguno sin posicionamiento ante esta barbarie.

¿Y Venezuela?

El neochavismo debería estar tomando nota de esta lección de grandeza del pueblo iraní, que ha probado no solo su causa, también su legitimidad ante la historia.

