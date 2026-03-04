Miles cruzan del Líbano a Siria tras los ataques aéreos israelíes

Damasco/Prensa Latina

Más de 10 mil civiles cruzaron del Líbano hacia Siria en las últimas horas, huyendo de los ataques aéreos israelíes contra diversas zonas libanesas, en particular los suburbios del sur de Beirut, se informó este martes aquí.

De acuerdo con reportes de los medios locales, la intensificación de los bombardeos provocó un repunte repentino del flujo migratorio hacia territorio sirio a través de los pasos fronterizos.

Ambos cruces registraron una fuerte congestión, con miles de personas obligadas a esperar durante horas en largas filas a lo largo de la frontera.

El director de relaciones públicas del paso de Jdeidet Yabous, Mohammed al-Qassem, explicó que el cruce experimentó una afluencia significativa debido a la situación de seguridad en el Líbano.

Según detalló, las autoridades libanesas permitieron la salida de civiles sin sellar sus pasaportes, lo que incrementó el ritmo de entrada hacia Siria.

Al-Qassem indicó que se habilitaron más carriles y se reforzó el personal para agilizar el tránsito, y precisó que unas 10 mil personas ingresaron en un solo día.

Explicó además que los ciudadanos libaneses que deseen entrar a Siria deben cumplir determinadas condiciones, como estar casados con ciudadanos sirios, poseer vivienda en el país, contar con otra nacionalidad o disponer de una tarjeta de unión.

La madrugada del lunes, el movimiento Hezbolá atacó con misiles y drones una base militar en el norte de Israel en represalia por los continuos bombardeos contra el Líbano y en el contexto de la ofensiva más amplia iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Según la Unidad de Gestión de Desastres del gobierno libanés, los ataques aéreos israelíes dejaron hasta el momento 52 muertos y 154 heridos en territorio libanés.

