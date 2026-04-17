La firmeza de Irán da sus frutos: EE. UU. e Israel se ven obligados a declarar un alto el fuego en el Líbano

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TEHERÁN/Tasnim

La insistencia de Irán en su postura de principios de que el fin de la agresión israelí contra el Líbano es una condición fundamental para cualquier progreso en las negociaciones con la parte estadounidense ha dado sus frutos.

Desde las negociaciones de la semana pasada entre las delegaciones iraní y estadounidense en Islamabad para poner fin a la agresión estadounidense-israelí contra Irán, Teherán ha seguido presionando para que se declare un alto el fuego en el Líbano como condición fundamental para cualquier avance en las conversaciones y el inicio de la segunda ronda de negociaciones.

Esto obligó finalmente a Estados Unidos y al régimen israelí a declarar que el alto el fuego comenzaría la noche del jueves.

Israel intentaba continuar la guerra contra el Líbano a pesar del alto el fuego en Irán, y Estados Unidos también intentaba eludir este problema violando su compromiso inicial.

Pero Irán se mantuvo firme y, en última instancia, obligó al presidente estadounidense Donald Trump y al régimen de Tel Aviv a ceder en este asunto.

Irán demostró una vez más que se mantiene firme en sus principios y que la resistencia da sus frutos.

El 28 de febrero, tras el asesinato del entonces líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, y de varios comandantes militares, Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar a gran escala contra Irán. En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes llevaron a cabo una serie de contraataques durante 40 días, dirigidos contra instalaciones militares estadounidenses e israelíes en la región y demostrando su capacidad de combate. Contrariamente a las expectativas de una victoria rápida, las represalias iraníes causaron daños considerables a activos estadounidenses e israelíes, prolongando el conflicto y aumentando las tensiones en la región.

En un intento por apaciguar las hostilidades, Pakistán negoció un alto el fuego de dos semanas el 8 de abril, lo que permitió que se celebraran negociaciones mediadas en Islamabad. Irán presentó un plan de diez puntos durante estas conversaciones, que exigía la retirada de las tropas estadounidenses, el levantamiento de las sanciones y el control del estratégico estrecho de Ormuz, así como el fin de la agresión israelí contra el Líbano.

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