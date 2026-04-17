Israel mantendrá zona de seguridad de 10 kilómetros en sur de Líbano durante cese al fuego, dice Netanyahu

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JERUSALÉN/Xinhua

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu dijo este jueves que incluso después de que el cese al fuego con Hizbulá entre en vigor, Israel mantendrá una zona de seguridad de 10 kilómetros en el sur de Líbano.

La declaración en video de Netanyahu se produjo después del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un cese al fuego aceptado por Netanyahu y el presidente de Líbano, Joseph Aoun, el cual entrará en vigor a las 17:00 hora del este de Estados Unidos (21:00 GMT).

El primer ministro israelí destacó que rechazó la exigencia de Hizbulá de que Israel se retire hasta la frontera internacional y dijo que las fuerzas israelíes permanecerán en una zona de seguridad en Líbano.

Netanyahu afirmó que esta zona de seguridad ayudará a evitar «invasiones» y disparos antitanques hacia las comunidades del norte de Israel.

Netanyahu también dijo que «tenemos una oportunidad para alcanzar un acuerdo de paz histórico con Líbano», y añadió que Trump busca invitarlo a Aoun y a él para impulsar tal acuerdo.

El primer ministro afirmó que esta oportunidad existe debido a que Israel ha cambiado radicalmente el equilibrio del poder en Líbano, y destacó que Israel ha recibido llamadas de Líbano en el último mes para entablar conversaciones de paz directas.

El primer ministro destacó que Israel tiene dos demandas principales en estas conversaciones: el desarme de Hizbulá y un acuerdo de paz duradero.

En cuanto a Irán, Netanyahu afirmó que Trump le dijo que estaba «firmemente decidido tanto a continuar con el bloqueo naval como a desmantelar la capacidad nuclear de Irán, lo que queda de ella».

Netanyahu describió estas como «dos medidas muy importantes que podrían cambiar radicalmente nuestra situación política y de seguridad en los próximos años».

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