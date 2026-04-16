La Copa del Rey llega en Carruaje para la final de este 18 de abril 

Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioCoLatino En carruaje y de la mano del exjugador Gabi Fernández del Atlántico de Madrid y Xabi Prieto, del Real Sociedad así ha llegado la Copa de Su Majestad el Rey a la ciudad de Sevilla, España para la final de este sábado 18 de abril en las instalaciones del Estadio de La Cartuja. Han pasado 39 años para que ambos equipos se encontrarán nuevamente en la cancha de fútbol para disputarse un triunfo de este tipo, tal como el ocurrido el 27 de junio de 1987 en Zaragoza, dónde el Real Sociedad obtuvo el triunfo en penaltis. La Copa ha sido instalada en el Palacio de San Telmo, con el objetivo de que el público español y los turistas que siguen de cerca este magno encuentro pueda apreciarla, a partir de este jueves desde las 17:00 horas.

En el evento han estado presentes el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán. «Está comunidad y está ciudad son generosas y fundamentales para este deporte y por ello el fútbol quiere devolver esta generosidad con una gran cita en la que Andalucía es un referente nacional e internacional del deporte español», indicó Louzán. Son 123 años los que cumple el deporte rey, en abril de 1903 fue cuando se disputó la primera final de una Copa del Rey. Él enfatizó que Sevilla acogió por primera vez una final de este tipo en 1925 en el desaparecido campo de la Reina Victoria.

La RFEF tiene previsto que sean más de 450 millones los espectadores los que sigan de cerca este encuentro este próximo sábado.

El jefe edilicio ha expresado su agradecimiento a las gestiones que ha realizado la Junta de Andalucía y al presidente de la Real Federación Española de Fútbol para convertir a Sevilla en un referente de estás finales. Ante esto, el Ayuntamiento de Sevilla desplegará un dispositivo especial para la Final. Este contará con 230 agentes de la Policía Local, 50 voluntarios de Protección Civil y una Unidad de Comando Operativo (UCO) y una dotación con vehículo y equipo en el propio campo de Bomberos. El dispositivo de tráfico tendrá una primera fase desde la tarde del viernes, 17 de abril, efectuándose los cortes de tráfico desde las 11:00 horas del sábado 18 de abril, siendo a las 14 horas cuando se realice el corte total de Sevilla TechPark.