Descifrando el anuncio de alto el fuego de Trump en el Líbano

Compartir

TEHERÁN/Tasnim

El presidente estadounidense Donald Trump anunció un alto el fuego en Líbano, lo que suscitó interrogantes sobre las motivaciones detrás de esta decisión. Si bien es bien sabido que Irán presiona a Estados Unidos para lograr esta tregua, algunos críticos sugieren que Trump y fuentes israelíes pretenden minimizar la influencia iraní.

Según el «grupo de interpretación de la guerra» de Tasnim, la fuerte presión que Irán ejerce sobre Estados Unidos para que implemente un alto el fuego en el Líbano no era ni es un secreto para nadie, y esto ha sido confirmado tanto por fuentes regionales como occidentales y por medios de comunicación.

Sin embargo, fuentes como Trump e Israel, junto con algunas fuentes regionales, intentan vincular el alto el fuego en el Líbano únicamente con las negociaciones de Trump con el gobierno libanés y el régimen sionista, restando importancia al papel de la resistencia e Irán.

Mientras tanto, el régimen sionista había atacado el Líbano más de 400 veces durante aproximadamente un año antes del inicio de la tercera guerra impuesta contra Irán, rechazando e ignorando cualquier alto el fuego. En aquel entonces, no había noticias de que se invitara al gobierno libanés a negociar sobre este asunto y, fundamentalmente, ni los sionistas ni los estadounidenses consideraban que el gobierno libanés tuviera poder alguno para presionar al régimen israelí al respecto.

Respecto a la forma de anunciar este alto el fuego, Estados Unidos e Israel, mediante una maniobra engañosa, pretenden presentarlo como un acuerdo con el gobierno libanés; de esta manera, pueden ejercer presión para lograrlo, desvinculándolo de la resistencia. Además, buscan explotar esta situación como parte de su perversa política de sembrar la discordia interna en el Líbano.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...