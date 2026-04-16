El Clausura se acerca al desenlace con FAS como favorito y la clasificación casi cerrada

Compartir

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

La primera fase del Clausura 2026 está muy cerca del desenlace y los clubes clasificados están prácticamente definidos, con FAS que se postula como favorito para levantar el título tras el carácter mostrado en la primera parte.

En la última fecha, los tigrillos rescataron el empate de 2-2 ante el Inter FA en las últimas instancias. Sobre la media hora del encuentro, Emerson Mauricio dió el primer golpe para adelantar al cuadro local, y a los 38’ desde la vía penal puso el 2-0. Pero antes del descanso, Yan Maciel definió el primero de los rojos, marcador que parecía terminar en favor del Inter, sin embargo, Edgar Medrano apareció a los 90’+9 para sellar el empate.

Quien no tuvo la misma fortuna fue Firpo, que recibió al Isidro Metapán en la “Caldera del diablo” para caer 0-2. Jonathan Urrutia esperó solo 16’ para encarar a los toros y mandar el 1-0 a la red del cuadro pampero, marca a la que a los 56’ Steven Guerra se unió para el segundo de la noche con el que los caleros se llevaron los tres puntos a Santa Ana.

Municipal Limeño visitó a Zacatecoluca para protagonizar un encuentro con suspenso con el 4-3 con el que venció a los locales. Los goleadores de Limeño fueron Juan Carlos Argueta a los 4’ y 20’, Anyelo Rodríguez 69’ y Javier Ferman a los 90’+2. Mientras que para Zacate marcó Matías Mier a los 46’, 58’ y el tercero a los 79’.

Por su parte, Águila asaltó el estadio Cuscatlán para derrotar 2-0 a los albos del Alianza, y afianzar la cuarta posición de la tabla. El argentino Federico Andrada a los 45’+2 convirtió el primero a los blancos desde el punto penal, y a los 89’ Jairo Martínez mandó a guardar el 2-0 para la victoria del equipo emplumado en la capital.

Hércules viajó hasta San Miguel para robarle los tres puntos de la jornada a Cacahuatique tras el 2-1. A pesar de que los cafeteros tomaron la delantera con el gol de Alexander Márquez a los 23’, Hércules no dejo escapar la oportunidad para sumar de a tres y con goles de Iván Mancia (65’) y el de Diego Chévez a los 90’+2 se llevó la victoria de oriente.

El Fuerte San Francisco y Platense cerraron con empate en la jornada 19 para repartir puntos. Joshua Gallardo a los 13’ marcó para los comandos azules, y Carlos Bogotá a los 75’ puso el del empate para los gallos.

A falta de tres jornadas para el cierre de la primera fase del Clausura 2026, el panorama de la clasificación está prácticamente definido: siete equipos ya tienen asegurado su boleto a los cuartos de final: FAS, Firpo, Limeño, Águila, Alianza, Inter e Isidro Metapán, mientras que la última plaza se la disputan Cacahuatique y Platense.

Posiciones de la tabla: FAS (1), Firpo (2), Limeño (3), Águila (4), Alianza (5), Inter (6), Isidro Metapán (7), Cacahuatique (8), Platense (9), Hércules (10), Fuerte (11) y Zacatecoluca (12).

FAS e Inter empatan 2-2 en la jornada 19 del Clausura 2026, de cara a los cuartos de final. Foto: Diario Co Latino / FAS.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...