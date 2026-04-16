Mimi: La estatua humana que llora

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Por: Luis Rafael Moreira Flores

Mimi es una joven artista callejera. Su escenario es el asfalto caliente y su cronómetro es la luz roja de un semáforo. Entre capas de pintura corporal que la transforman en una figura inerte y malabares circenses que desafían la gravedad, Mimi ha construido su vida. Durante más de cuatro años, ha perfeccionado una sonrisa diferente, esa que es necesaria para contagiar alegría a los conductores impacientes y asegurar la moneda que aporta a la sostenibilidad de su hogar. Sin embargo, detrás de la máscara artística, el peso que carga en sus hombros no es solo el de la mochila donde guarda su yoyo y sus implementos de trabajo; es el peso de un sistema que le arrebató lo más sagrado.

Una trampa para la inocencia

La tragedia de Mimi comenzó con una llamada telefónica, el arma predilecta de las nuevas estructuras criminales de cuello blanco. Su padre, un hombre pensionado y exempleado del Ministerio de Agricultura y Ganadería, como fotoperiodista institucional, que buscaba cómo hacer rendir sus ahorros en un contexto económico asfixiante, se convirtió en el blanco perfecto. Aprovechando su tiempo libre y su desconocimiento de las complejidades del mundo digital, una supuesta agencia financiera —que de alguna manera contaba con sus datos bancarios y de fondos de pensiones— le ofreció el «sueño americano» sin salir de casa.

El esquema fue el clásico espejismo financiero. Le prometieron multiplicar su capital mediante inversiones digitales sin «hacer nada». Al principio, la plataforma mostraba gráficos ascendentes y cifras alentadoras. La manipulación psicológica fue tal que el padre de Mimi recibía asesoría directa y llamadas constantes de una supuesta «ejecutiva de cuenta», quien, con voz amable y términos técnicos, terminó por convencerlo de entregar no solo su capital, sino de permitir que su cuenta y su número de celular sirvieran de enlace para otros «clientes».

Sin saberlo, el hombre había sido convertido en una «mula» financiera, un eslabón ciego en una red de estafa internacional. El negocio que prometía tranquilidad para su vejez terminó siendo la sentencia de su destrucción.

De víctima de estafa a «objetivo» del Estado

La caída fue brutal. El capital se esfumó y, en su lugar, llegó la persecución policial. Comenzó yendo a firmar por un año y medio. Pero en el marco del régimen de excepción, las sutilezas legales y la presunción de inocencia parecen haberse convertido en lujos del pasado. El padre de Mimi fue acusado de ser miembro de una estructura criminal dedicada a la estafa, vinculando su profesión de fotoperiodista, para justificar su experiencia en imágenes y datos. Pasando de la firma a la prisión.

A pesar de que sus defensores técnicos expusieron que el hombre era una víctima más de la red, que sus cargos estaban subsanados y que, por su avanzada edad y condición diabética, bien pudo haber enfrentado el proceso en libertad con medidas cautelares, el sistema decidió lo contrario. Se convirtió en un número más, una cifra estadística en las celdas del régimen. Pasó más de tres meses tras las rejas, en condiciones que el cuerpo de un adulto mayor no está diseñado para resistir.

«Mi padre era un hombre que cayó por inocencia, por querer un futuro mejor. El sistema no buscó la verdad, buscó llenar una cuota», relata el entorno de la artista.

El fin del silencio

La noticia que Mimi siempre temió llegó el pasado 12 de abril de 2026. Su padre murió en prisión por negligencia médica. Su fallecimiento se suma a la larga lista de muertes bajo custodia estatal que organizaciones de derechos humanos han venido denunciando. Expertos señalan que estos casos son el resultado de una alarmante falta de investigación previa, de la ausencia de procesos diferenciados para poblaciones vulnerables (como los adultos mayores) y de un sistema judicial que parece condenar masivamente sin distinguir entre victimarios y víctimas de las circunstancias.

La ironía del destino es cruel. Apenas cuatro días antes, el 08 de abril, Mimi se encontraba en las plazas conmemorando el Día del Artista Callejero. Estaba rodeada de sus compañeros, celebrando la dignidad de un oficio que se ejerce en el espacio público. Ese día, Mimi sonrió detrás de su maquillaje. Cuatro días después, sus compañeros de gremio ya no la acompañaban en el arte, sino en el duelo.

El grito de las organizaciones

El caso de Mimi no es un hecho aislado, y así lo confirma Billy Calles, representante de la Asociación Sindical Independiente de Trabajadores de las Artes y las Culturas (ASITAC). Según Calles, la vulnerabilidad de los artistas y gestores culturales ante el régimen de excepción es una preocupación creciente.

«Estos casos son recurrentes. Nosotros nacimos para brindar atención y apoyo a los trabajadores del arte, pero hoy nos toca ser también el soporte ante la tragedia humanitaria que viven sus familiares», afirma Calles. ASITAC, acompaña el trabajo de las Organizaciones de Derechos Laborales y Humanos, que desde hace más de cuatro años fomentan la protección de casos similares que reflejan un patrón de detenciones arbitrarias dentro del gremio:

Don Sabino Ramos: Gestor cultural de los Chapetones de Panchimalco, un adulto mayor que ya suma 4 años en prisión sin una resolución clara de su situación.

Geovany Aguirre: Joven miembro de la Batucada Hormigas e impulsor de proyectos comunitarios en San Salvador. Al igual que Sabino, lleva 4 años detenido y su familia denuncia que ni siquiera conocen con certeza su paradero actual.

Ambos casos, según la asociación, corresponden a sindicalistas con fuero y con récords impecables como trabajadores municipales, lo que refuerza la tesis de que el sistema está golpeando a los sectores más visibles de la organización social y cultural.

Una solidaridad que no calla

Al cierre de esta nota, la comunidad artística se mantiene en alerta. Los representantes de diferentes colectivos, asociaciones y movimientos, han manifestado su total solidaridad con Mimi y su familia, exigiendo reparación y justicia.

Mimi volverá al semáforo. Se pintará el rostro de nuevo y se pondrá la mochila que ahora pesa el doble. Pero debajo de la pintura, el mundo sabrá que hay una estatua que llora por un padre que no debió morir en una celda, y por un país donde el arte de sobrevivir se ha vuelto la actuación más difícil de todas.

La justicia, para Mimi, no es una cuestión de fe o de milagros divinos; es una deuda pendiente de un sistema que, en su afán de castigar, olvidó cómo investigar y, sobre todo, cómo ser humano.

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