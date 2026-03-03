Comité de Memoria Histórica coordina en Honduras actos por los 45 años de los mártires del río Lempa

Una delegación del Comité de Memoria Histórica de la comunidad Santa Marta visitó el domingo 1 de marzo la aldea Los Hernández, en Honduras, para coordinar los actos conmemorativos por el 45 aniversario de las y los mártires del río Lempa.

La comunidad Santa Marta recordó que en marzo de 1981 más de 200 personas murieron masacradas en el río Lempa a manos del ejército. Por esta masacre aún exigen verdad, justicia y reparación.

Durante la jornada, la delegación sostuvo una reunión con habitantes de la comunidad y recorrió sitios de valor histórico vinculados a los hechos ocurridos en marzo de 1981.

La aldea Los Hernández fue el primer destino de miles de salvadoreños que huyeron hacia Honduras tras el operativo militar de “tierra arrasada” ejecutado en marzo de 1981 por el Destacamento Militar Número Dos de Sensuntepeque contra población civil de los cantones Santa Marta y Peña Blanca.

De esta masacre es señalado el coronel Sigifredo Ochoa Pérez, fallecido el 6 de enero de 2023. En 1981 el jefe castrense dirigía el Segundo Destacamento Militar de Sensuntepeque. Ochoa Pérez negó los hechos. Sin embargo, las y los sobrevivientes lo reconocen y exigen que el Estado repare los daños y les ofrezca verdad y justicia.

Según relatan pobladores, en esa zona también fueron asesinadas numerosas personas a manos del Ejército hondureño. Algunos de los restos fueron sepultados por habitantes de la aldea en los días posteriores; varias de esas tumbas aún se conservan como testimonio de los hechos.

«El ejército hondureño, combinado con el salvadoreño, masacró a muchas personas que cruzaron el río. Hemos estado completamente en el abandono, el Estado no ha respondido por esos hechos», dijo Alfredo Leiva, uno de los sobrevivientes.

Procuraduría de los Derechos Humanos

En marzo de 2021, en el marco de un aniversario más de la masacre, la Procuraduría de los Derechos Humanos emitió un comunicado en el que estableces: “En la madrugada del 15 de marzo de 1981 la Fuerza Armada de El Salvador lanzó un fuerte operativo militar en los cantones Santa Marta, Peña Blanca y San Antonio del municipio de Victoria, Cabañas, el cual se extendió los días 16, 17 y 18 del referido mes y año, participando elementos del Destacamento Militar Número 2, Batallón Atlacatl; y de la Guardia Nacional”.

“Algunas fuentes indican: “Obligados a abandonar sus hogares por los ataques iniciales del 15 de marzo, los residentes buscaron refugio del ejército invasor escondiéndose en las laderas circundantes […] Las familias pasaban días ocultándose en cuevas o debajo de árboles, moviéndose de un lugar a otro para eludir la captura. El 17 y 18 de marzo, cuando cientos intentaron escapar cruzando el río Lempa hacia Honduras, fueron sorprendidos por un asalto combinado de tropas salvadoreñas y hondureñas que les dispararon desde helicópteros y aviones mientras nadaban. Un número incalculable pereció tratando de cruzar, algunos por heridas de bala o metralla, y otros por ahogamiento en la fuerte corriente”, prosigue.

Los pobladores de la zona estiman que hay 200 personas desaparecidas -en esa atrocidad-; por su parte, la Comisión de la Verdad para El Salvador estimó entre 20 y 30 muertos y 189 desaparecidos, expresando: “El 17 de marzo (1981), al intentar cruzar el río Lempa hacia Honduras, un grupo de miles de campesinos es atacado por aire y tierra, a consecuencia del ataque se reportan entre 20 y 30 muertos y 189 personas desaparecidas”.

El 14 de febrero de 2020, un equipo de la PDDH realizó una consulta con las víctimas de esas comunidades, quienes expresaron que: 1) Aún no se reconocía como bien social una de las propiedades en que residen algunas familias retornadas; 2) Se encontraban a la espera de la construcción de un tramo de carretera que inicia desde el cantón El Zapote hacia el centro de Santa Marta; 3) Se encontraban a la espera de la construcción de una casa de la cultura o un centro de memoria histórica; y 4) Que se haga un reconocimiento público sobre la Masacre el día 18 de marzo de 1981, en sitio Piedras Coloradas -del Rio Lempa- ubicado en el caserío San Jorge, cantón San Antonio, municipio de Victoria, Cabañas.

