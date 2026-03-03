Crisis del sistema de pensiones: problemas estructurales y soluciones pendientes

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El economista César Villalona advierte que el sistema de pensiones salvadoreño atraviesa una crisis profunda marcada por baja cobertura, pensiones insuficientes y serios problemas de sostenibilidad financiera. A pesar de que el plazo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para presentar una reforma ya venció, el Gobierno aún no ha dado a conocer cambios concretos, criticó el economista.

Uno de los debates recientes gira en torno a la posibilidad de aumentar la edad de jubilación. Sin embargo, Villalona sostiene que esta medida no resuelve los problemas de fondo. Lo mismo sotiene la Mesa para una Pensión Digna, que también ha hecho pública una propuesta que no solo sostiene que no hay que aumentar la edad de jubilación, ni la cuota mensual.

Baja cobertura: la mayoría quedará sin pensión

Actualmente, solo el 27% de la población económicamente activa cotiza al sistema, y apenas un 16% logrará jubilarse. Esto implica que 84 de cada 100 salvadoreños no tendrán acceso a una pensión, evidenciando un sistema excluyente.

El problema, según el análisis, no radica en la edad de retiro, sino en la falta de empleo formal. La solución pasaría por políticas que incentiven la formalización laboral y por mecanismos donde el Estado apoye a trabajadores informales, asumiendo parte de sus cotizaciones.

Pensiones insuficientes frente al costo de vida

El segundo problema es el bajo monto de las pensiones. Cerca del 60% de los jubilados recibe la pensión mínima, fijada en $304, mientras que el costo de vida urbano ronda los $504.

Para mejorar este panorama, el economista plantea medidas más estructurales: incremento de salarios, cambios en el cálculo de pensiones, mejor rentabilidad de los fondos y una transformación del sistema actual, incluyendo la posible eliminación de las AFP y la creación de un modelo público sin fines de lucro.

Crisis financiera del sistema

El tercer problema es la sostenibilidad. Aproximadamente el 70% de los fondos administrados por las AFP está invertido en deuda estatal. El Estado adeuda más de $11,000 millones y, según el análisis, no ha realizado pagos desde 2023.

Además, estudios actuariales de la Superintendencia del Sistema Financiero indican que la cuenta individual se está agotando y que la cuenta de garantía solidaria podría colapsar en 2029.

Villalona argumenta que aumentar la edad de jubilación tendría un impacto mínimo en las finanzas del sistema. Incluso bajo escenarios exagerados, el ahorro generado sería insignificante frente al uso constante de recursos del fondo por parte del Estado.

El problema de fondo: modelo económico y fiscal

El análisis apunta a factores estructurales:

Un modelo económico que no genera suficiente empleo formal

Bajos salarios

Un sistema tributario regresivo

Uso del fondo de pensiones para financiar deuda pública

Además, el Estado enfrenta compromisos significativos, como el pago a jubilados del sistema antiguo y subsidios a pensiones mínimas.

¿Qué soluciones plantea?

El economista concluye que no hay salida sin transformaciones profundas, entre ellas:

Reforma fiscal progresiva que aumente los ingresos del Estado

Reorientación del gasto público

Combate a la corrupción

Cambios estructurales en producción, empleo y salarios

En línea con esto, el propio estudio actuarial reconoce la necesidad de nuevas fuentes de financiamiento y ajustes al sistema.

Una decisión política pendiente

Finalmente, Villalona señala que el problema no es de gobernabilidad, ya que el Gobierno tiene control institucional, sino de voluntad política para adoptar medidas que podrían afectar intereses económicos.

