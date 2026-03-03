Derogar artículo 10 de la Ley de Bancos permitirá que accionistas mayoritarios sean extranjeros

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión emitió dictamen favorable para derogar el artículo 10 de la Ley de Bancos; la cual, se tiene previsto aprobar este martes en la sesión plenaria.

La iniciativa fue presentada la semana pasada a la Asamblea y fue estudiada por la instancia legislativa, para ello, los diputados recibieron a la superintendente del Sistema Financiero, Evelyn Gracias, quien señaló que la iniciativa va enfocada en fomentar la competitividad en el sector bancario, para abrir nuevas oportunidades de créditos para la población.

El artículo a derogar es el 10, el cual regula que el 51% de las acciones de los bancos salvadoreños debe estar en un tipo de accionista particular, ya sea en personas naturales salvadoreñas o centroamericanas o incluso bancos centroamericanos.

“Al eliminar esta barrera, la posibilidad de que vengan nuevos competidores hace sentido totalmente, que se vengan a aprovechar esos mercados que hoy por hoy no están siendo atendidos. Esperamos que las nuevas tecnologías disponibles en otras latitudes se puedan de forma ágil al ingresar este tipo de personas como accionistas que hoy por hoy no pueden hacerlo”, comentó Gracias.

Es entonces, que la derogatoria permitiría que ese 51% pueda estar en manos de bancos extranjeros, más allá de Centroamérica, pero ordena que deben ser países donde exista regulación prudencial y regulación bajo estándares internacionales.

El Gobierno señaló que en el contexto del “creciente dinamismo económico” que se experimenta en El Salvador, tanto a nivel nacional como internacional, “es necesario dar acceso a nuevos capitales e inversiones en el país, a fin de generar una mayor competencia en la intermediación financiera, posibilitando la creación de nuevas fuentes de acceso al crédito a los ciudadanos”; por ello, “es indispensable eliminar aquellas restricciones legales que impidan o dificulten la entrada de nuevos competidores en el mercado”.

Por lo tanto, al derogarse se estaría quitando la limitante de que otros actores que quieran invertir en el país y que no sea con estas nacionalidades puedan hacerlo, señaló el oficialismo.

En el dictamen que fue leído por Elisa Rosales, secretaria de la Comisión, se mencionó que la derogación va en consonancia para garantizar y permitir el ingreso a El Salvador de los “bancos de inversión”.

Es de recordar que, en agosto del año pasado, se creó la Ley de Bancos de Inversión, entidades financieras privadas cuyos clientes no son ciudadanos comunes, sino perfiles llamados “inversionistas sofisticados”, a los que se les tramita acceso a onerosos créditos millonarios para grandes proyectos; sin embargo, ningún banco de inversión ha anunciado su llegada a El Salvador.

En su momento, la Oficina Nacional del Bitcoin en El Salvador, celebró esta iniciativa. “Acabamos de presentar un proyecto de ley para reducir el requisito de propiedad regional del 51% para los bancos al 0%. Más competencia. Más capital. Más excelencia”, dijo.

La iniciativa será aprobada este martes en la sesión plenaria.

