Aduanas endurecerá controles para frenar productos ligados a «explotación laboral»

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas, con el fin de fortalecer el comercio, y asegurar que se desarrolle conforme a los principios y derechos fundamentales del trabajo.

La modificación consistiría en incorporar a dicha ley un nuevo artículo (27-A), dentro del apartado “Sistema Aduanero” (título II), capítulo II, referente al “Control Aduanero, de los Entes Fiscalizadores y sus Atribuciones”. Esta buscaría garantizar que los productos importados no provengan de prácticas laborales injustas, como el trabajo forzado o el trabajo infantil, según explicó el jefe de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Aduanas (DGA), Luis Manuel Córdova.

El funcionario indicó que, de acuerdo con el nuevo artículo, la DGA, por medio de sus dependencias, solicitaría una declaración escrita a los importadores de productos, en la cual deberán asegurar que los bienes que introducen al país no han sido fabricados o elaborados mediante trabajo forzado, obligatorio o trabajo infantil.

“Esta declaración jurada va a ser consignada en las declaraciones de importación”, añadió el representante de Aduanas. Además, expuso que si la DGA detectara señales de alerta que generen dudas razonables, podría solicitar mayor información o documentación complementaria para verificar que los productos, en toda su cadena de suministro (fabricación, ensamblaje, distribución, etc.) cumplan con las leyes que prohíben la explotación laboral en menores de edad.

Asimismo, en caso de comprobarse que el importador mintió en su declaración o no entregó la información solicitada, este podría enfrentar sanciones administrativas, civiles o penales. Ante ello, la DGA podría tomar medidas inmediatas como: detener el trámite, retener de forma preventiva la mercancía, negar su ingreso al país u otras acciones que establezca la ley aduanera.

La DGA, junto con el Ministerio de Trabajo, sería la encargada de establecer las reglas necesarias para definir cómo se coordinarán, cómo compartirán información y cómo se aplicaría esta disposición. También, deberán realizar los ajustes necesarios en sus sistemas informáticos, utilizando herramientas como análisis de datos y gestión de riesgos.

