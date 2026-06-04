Diputada Cesia Rivas propone interpelar a directora del ISSS

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada de VAMOS, Cesia Rivas, propuso interpelar a la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Mónica Ayala a fin de que explique y transparente la situación del instituto.

La propuesta fue hecha en el pleno legislativo; sin embargo, Nuevas Ideas no dio sus votos; la propuesta obtuvo únicamente el voto de los tres diputados de oposición.

Luego que la propuesta fuera rechazada en el pleno; la legisladora la presentó como pieza de correspondencia en la ventanilla de la Asamblea. Rivas enfatizó que dicha solicitud obedece a que durante los últimos años se han incrementado las denuncias ciudadanas relacionadas con retrasos en el pago de incapacidades, largos tiempos de espera para consultas especializadas, mora quirúrgica, insuficiencia de especialistas médicos y cuestionamientos sobre la administración de los recursos del ISSS.

“Podemos ver cómo a los trabajadores de forma mensual, de forma religiosa, sin ninguna tardanza se les está descontando su aporte al Seguro Social. Pero no pasa lo mismo a la hora de llegar y ser atendido en una emergencia, en una cita, a la hora de homologar su incapacidad, a la hora de que se le paguen las incapacidades”, comentó Rivas.

La legisladora plantea en el decreto que una investigación periodística revela que mientras aumentó el gasto en contratación de servicios externos, disminuyó la inversión en hospitales, infraestructura y capacidad propia del ISSS. También documenta la salida de cientos de especialistas y trabajadores de salud.

“En este caso, la directora que rinda cuentas, que explique qué es lo que ha pasado, por qué hay un colapso, por qué hay unidades de salud que están cerrando, por qué se despidieron a más de 700 especialistas, por qué se despide a doctores que han denunciado y por decir la verdad están siendo enjuiciados. Tiene que responder”, exigió la legisladora.

La directora del ISSS, no se ha visto públicamente desde hace meses; la última aparición en los medios, fue en noviembre del año pasado, en un evento del Día del Salvadoreño en el Exterior desarrollado en Cancillería.

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