Sindicalistas de Europa y América Latina escuchan denuncias sobre El Salvador y expresan su respaldo en reunión celebrada en la OIT

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Concepción Burgos

Colaborador

Ginebra, Suiza, 4 de junio de 2026. Representantes de importantes organizaciones sindicales de Europa y América Latina participaron este miércoles en un conversatorio celebrado en las instalaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde conocieron de primera mano las denuncias presentadas por organizaciones sindicales salvadoreñas sobre el deterioro de los derechos laborales y las libertades sindicales en El Salvador.

La actividad fue impulsada por la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT), la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS), el Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) y el Colectivo de Sindicalistas en El Exilio, en el contexto de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, que reúne en Ginebra a gobiernos, empleadores y organizaciones de trabajadores de todo el mundo.

Entre las delegaciones presentes destacaron representantes del Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) de Uruguay, la Central Única dos Trabalhadores (CUT) de Brasil, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) de Italia, la Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional (CGTP-IN) de Portugal, la Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB) de Bélgica, las Comisiones Obreras (CCOO) del Estado español, la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-T) y Eusko Langileen Alkartasuna – Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA) del País Vasco.

Durante la jornada, la delegación salvadoreña presentó un análisis de la situación laboral del país desde la perspectiva del sindicalismo independiente. La exposición describió un escenario marcado por despidos masivos, restricciones al ejercicio de la libertad sindical, persecución contra dirigentes y dificultades para el reconocimiento y funcionamiento de organizaciones de trabajadores.

Según los datos compartidos durante la reunión, más de 47 mil trabajadores del sector público y alrededor de 15 mil del sector privado habrían perdido sus empleos en los últimos años. Asimismo, se denunció que más de 550 sindicalistas han sido afectados directamente por despidos relacionados con su actividad organizativa y que decenas de sindicatos han desaparecido debido a cierres institucionales o políticas consideradas antisindicales por las organizaciones denunciantes.

La presentación también abordó casos que han generado preocupación dentro del movimiento sindical salvadoreño e internacional, entre ellos el fallecimiento bajo custodia estatal de los sindicalistas José Leonidas Bonilla y Hever Chacón, así como la detención de dirigentes sindicales en el marco del régimen de excepción y los obstáculos administrativos que enfrentan diversas organizaciones para obtener o renovar su reconocimiento legal.

A lo largo del encuentro, los representantes internacionales formularon preguntas y solicitaron información adicional sobre las denuncias presentadas ante los órganos de control de la OIT, los procesos de organización sindical en el país y las perspectivas para la defensa de los derechos laborales en el actual contexto salvadoreño. También se discutieron los desafíos que enfrenta el sindicalismo independiente para mantener espacios de organización y representación en un escenario que las organizaciones presentes calificaron como cada vez más complejo.

Fuentes participantes señalaron que la reunión permitió un intercambio franco entre las organizaciones sindicales internacionales y la delegación salvadoreña. Varias de las centrales presentes manifestaron su preocupación por la información expuesta y expresaron su disposición a continuar dando seguimiento a la situación de El Salvador desde los espacios sindicales internacionales. “vamos a hablar con nuestras organizaciones y buscar los apoyos, incluso a alto nivel en la OIT, no es posible que un país con todas esas vulneraciones no haya quedado en lista corta” , expresó Cristina Faciaben, de Comisiones Obreras.

La presencia de organizaciones provenientes de distintos países europeos y latinoamericanos convirtió el encuentro en uno de los principales espacios de solidaridad internacional impulsados por el sindicalismo salvadoreño durante la actual Conferencia Internacional del Trabajo. Para las organizaciones convocantes, la reunión representó una oportunidad para trasladar directamente a la comunidad sindical internacional las denuncias sobre la situación de los derechos laborales en el país y fortalecer las redes de apoyo y acompañamiento internacional.

El encuentro concluyó con el compromiso de mantener abiertos los canales de comunicación entre las organizaciones participantes y continuar intercambiando información sobre la evolución de la situación laboral y sindical en El Salvador, un tema que continúa generando atención y preocupación entre diversos sectores del movimiento sindical internacional.

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