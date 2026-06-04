Ronal Umaña cuestiona la ausencia de rendición de cuentas de Bukele

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El analista político Ronal Umaña, tras la inauguración del nuevo Hospital Rosales por parte del presidente Nayib Bukele, dijo que el nosocomio se le debe al expresidente Salvador Sánchez Cerén y a la exministra de Salud, Violeta Menjívar. Umaña cuestionó la falta de un informe oficial sobre la gestión gubernamental durante el séptimo año de mandato.

Umaña sostuvo que el proyecto hospitalario del Rosales se le debe al expresidente Salvador Sánchez Cerén, pues en su gestión obtuvo el financiamiento. Y fue su ministra de Salud, Violeta Menjívar la que hizo todo el proceso de apoyo para obtener un préstamo de 170 millones de dólares, no solo para construir las tres torres del Rosales, sino para construir el hospital de Nejapa y diez clínicas comunitarias más.

El hospital fue una obra planificada y financiada con anterioridad, aunque su ejecución y culminación se produjeron durante la administración de Nayib Bukele, y que se tardó siete años en construirlo, reiteró Umaña en el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

El proyecto pudo haberse completado en los primeros años de la gestión actual, considerando que existían recursos y estudios previos. Además, de señalar que otras obras complementarias anunciadas, en 2018, cuando se aprobó el crédito para fortalecer la red hospitalaria aún no se han materializado.

Reclamos por trabajadores despedidos

Otro de los puntos abordados fue la situación de empleados vinculados al antiguo Hospital Rosales. Umaña denunció que, de los 1800 trabajadores despido en el Rosales, todavía existen trabajadores que esperan indemnizaciones.

El nuevo Hospital Rosales, como lo llama Nayib Bukele cuenta con 3200 nuevos trabajadores, entre ellos, 200 son extranjeros. Ninguno de los trabajadores del antiguo hospital ha sido recontratado.

Según los señalamientos, estas compensaciones continúan pendientes, situación que considera debe resolverse de forma paralela a la puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones hospitalarias.

Ausencia de informe presidencial

Las críticas también estuvieron dirigidas a la decisión del presidente de no presentar un informe ante la Asamblea Legislativa con motivo de un nuevo aniversario de gestión gubernamental. El analista recordó que la Constitución establece la obligación de rendir cuentas al país y consideró que la ausencia de dicho informe Es porque Bukele no tiene nada que informar.

Aunque, Umaña dijo que Bukele debió informar a la nación por qué no está construido del Tren del Pacífico, Ciudad Bitcoin, el Aeropuerto de San Miguel, el satélite Cuscatlán.

Asimismo, dijo Umaña, debió informar de los delitos de lesa humanidad de lo acusa el CIPES, y que ya está siendo ventilado en instituciones internacionales.

También debió dar cuenta porqué ignoró las 600 mil firmas que los jóvenes obtuvieron para rechazar la construcción del CIFCO en una porción de la finca de El Espino. Esas 600 mil personas es equivalente al 10% de la población en El Salvador, dijo el analista.

Transparencia y deuda pública bajo escrutinio

El análisis también incluyó cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Umaña expresó su preocupación con el crecimiento de la deuda estatal y la reserva de información sobre diversos contratos y operaciones financieras. La falta de información es porque “están robando”, dijo Umaña.

Durante la conversación se señaló que el endeudamiento del país habría aumentado significativamente durante los últimos años y que existe preocupación sobre el destino de esos recursos. El analista sostuvo que el incremento de la deuda debería reflejarse en mejoras visibles en áreas como salud, educación e infraestructura, algo que, desde su perspectiva, no ocurre con la magnitud esperada.

Asimismo, advirtió sobre futuros compromisos financieros del Estado y los desafíos que podrían surgir para el pago de obligaciones adquiridas con organismos internacionales y acreedores externos.

Popularidad presidencial y propaganda

Ante la alta aprobación ciudadana atribuida al presidente en diversas encuestas, como la de La Prensa Gráfica, que le da un 85.5% de aceptación a Bukele, Umaña dijo que era el resultado de una estrategia de comunicación gubernamental que ha logrado mantener un fuerte respaldo popular pese a las críticas sobre temas económicos y de transparencia.

De acuerdo con el análisis, las dificultades que enfrenta la población en materia económica, el aumento del costo de vida y otros problemas sociales podrían tener un impacto futuro en la percepción pública del Gobierno.

El apoyo ciudadano podría modificarse si las condiciones económicas empeoran o si surgen nuevas revelaciones sobre el manejo de fondos públicos, dijo el analista.

Señalamientos a sectores empresariales

Umaña también dedicó espacio a la relación entre el Ejecutivo y algunos sectores empresariales. El analista cuestionó el respaldo expresado por dirigentes empresariales a la administración actual y planteó que dicho apoyo podría estar vinculado a beneficios económicos obtenidos durante los últimos años, y por ser cómplices de “la dictadura”.

Anteriormente, Roberto Kiette, dueño una aerolínea, dijo que Bukele “es le mejor presidente que El Salvador ha tenido”, y más recientemente, el nuevo presidente de la ANEP, José Luis Saca, existen «convergencia de visiones sobre el rumbo del país» y destacó la «apertura presidencial».

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