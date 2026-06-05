Tecnológica Huawei impulsa formación de talento en América Latina

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Shenzhen, China/Prensa Latina

Académicos de China y América Latina, así como representantes de la compañía tecnológica Huawei, analizaron este jueves las perspectivas del ecosistema de computación de inteligencia artificial (IA) en aquella región.

El debate tuvo lugar en el Salón del Ecosistema de Computación de TIC y Desarrollo de Talentos de Huawei Latinoamérica, celebrado en el marco de la décima edición de la Huawei ICT Competition 2025-2026.

El director de Estrategia y Marketing de Huawei Latinoamérica, Winson Lu, afirmó que la competencia promueve el aprendizaje y la innovación entre los jóvenes.

Lu señaló que la modalidad práctica fortalece las capacidades de los estudiantes latinoamericanos en computación en la nube, macrodatos e inteligencia artificial.

Asimismo, subrayó que la iniciativa incentiva a los jóvenes a emplear las tecnologías de la información y las comunicaciones para contribuir al progreso social.

El ejecutivo apuntó que los participantes aplican sus conocimientos para resolver problemas vinculados con la agricultura, la salud, la educación y otros ámbitos de la vida cotidiana

La edición de este año reunió a más de 220 mil participantes, entre estudiantes y profesores, procedentes de más de dos mil universidades e instituciones de educación superior de más de 100 países.

Tras las fases nacionales y regionales, cerca de 600 estudiantes llegaron a China para participar en la final global e intercambiar experiencias sobre los desafíos internacionales del sector de las TIC.

Un total de 16 equipos de América Latina, integrados por 48 estudiantes de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y República Dominicana, lograron clasificarse para la etapa decisiva del certamen.

Los concursantes compitieron durante dos jornadas en las categorías de innovación y práctica.

La modalidad práctica incluyó las áreas de redes, computación en la nube y computación, con evaluaciones sobre conocimientos teóricos, habilidades técnicas y trabajo en equipo.

La competencia de innovación exigió a los estudiantes desarrollar soluciones para necesidades reales mediante el uso de inteligencia artificial, macrodatos, computación en la nube, internet móvil e internet de las cosas.

Huawei impulsa desde hace años programas internacionales de formación tecnológica con el objetivo de fortalecer las competencias digitales de estudiantes y profesionales, en un contexto marcado por la creciente demanda mundial de especialistas en tecnologías emergentes.

De acuerdo con datos ofrecidos durante el Foro, en la actualidad la compañía china trabaja de conjunto con más de 250 universidades y colaboradores del sector académico de América Latina.

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