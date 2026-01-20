Protección Civil emite aviso por vientos nortes en todo el país 

Compartir

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La Dirección General de Protección Civil emitió un aviso por el ingreso de vientos nortes a escaña nacional, que generará bajas temperaturas en zonas montañosas. Esta condición climática se debe al Frente Frío No. 29 e ingreso de masas de vientos polares. Se espera que esta condición se mantenga durante las próximas horas.

Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), este martes 20 de enero, continuarán los vientos nortes y norestes con ráfagas ocasionales de entre 50 y 70 kilómetros por hora (km/h) más notables en zonas altas de todo el país, o incluso mayores en aquellos lugares cuyo terreno favorezca el aceleramiento adicional del viento.

“A partir del miércoles 21 de enero y para el resto de la semana, regresará la influencia del flujo acelerado del este. En estos días no se prevén lluvias, aun cuando el cielo esté un poco nublado por las tardes.

Las temperaturas diurnas generarán un ambiente cálido en exteriores y agradables a la sombra, las temperaturas nocturnas generarán un ambiente fresco por las noches y las madrugadas”, indicó el MARN.

Protección Civil pidió a la población evitar las quemas de maleza, con especial cuidado en grandes extensiones de tierra, como en el caso de los agricultores, quienes deben de buscar alternativas al uso del fuego para la preparación de sus tierras y eliminación de rastrojos.

Asimismo, no hacer fogatas, cocinar con leña al aire libre o quemar basura, en especial cuando existan condiciones de ráfagas de viento, al sospechar o detectar un conato de incendio, informar lo más pronto posible a las instituciones de respuesta correspondientes.

Hizo un llamado a verificar e intervenir las zonas de potencial peligro en las viviendas y sus alrededores, por ejemplo, ventanas, tejado o láminas inestables o no aseguradas y ramas, árboles y vallas publicitarias propensas a desprenderse o caer.

Protección Civil reiteró que es necesario abrigarse adecuadamente ante los vientos y la baja de temperaturas, con especial atención las personas con enfermedades respiratorias, menores de edad y adultos mayores.

En las últimas horas un árbol cayó sobre un camión que transitaba sobre el km 55 ½ en la carretera que conduce de San Salvador hacia Sonsonate, dos personas quedaron atrapadas en el vehículo y se trabajó por auxiliarlas.

