MARN prevé vientos de hasta 40 kilómetros por hora 

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) indica que en las próximas horas continuarán los vientos nortes, con velocidades entre 10 y 22 kilómetros por hora (km/h), y ráfagas entre 30 y 40 km/h. Estas serán más sensibles en zonas altas del occidente y oriente del país.

Durante la madrugada y la mañana de este martes se prevé cielo despejado y sin lluvias, por la tarde y noche el cielo se mantendrá poco nublado en el centro y occidente, mientras que estará parcialmente nublado en sectores del oriente. No se prevén lluvias.

“Durante la madrugada del miércoles el cielo estará poco nublado en todo el país, el sistema de Alta Presión se desplazará desde Luisiana hacia Florida, manteniendo los vientos nortes sobre El Salvador, mientras persiste un ligero aporte de humedad sobre el oriente del país, favoreciendo nubosidad y lluvias breves en sectores montañosos”, destacó Medio Ambiente.

Una onda tropical sobre los planos caribeños de Nicaragua ha sido atenuada por el desplazamiento del sistema frontal y su vaguada asociada.

En las primeras horas del lunes, la temperatura descendió hasta los 12.8 ºC en la Finca Los Andes, Santa Ana, mientras tanto, en la estación del MARN en San Salvador se registraron ráfagas máximas de vientos de hasta 49.4 km/h.

Debido a los fuertes vientos, los recorridos al volcán de Santa Ana podrían limitarse y no llegar hasta el cráter, para garantizar la seguridad de la población, por lo cual, es necesario planificar con anticipación y revisar el estado del clima.

Ante los vientos nortes, es posible afectación del tendido eléctrico, caída de árboles y vallas publicitarias de mediana dimensión; además, generará daños leves a techos de viviendas vulnerables, así como interrupción momentánea del servicio eléctrico y grandes dificultades para combatir incendios forestales, si los hubiere.

Incluso, con la presencia de estos vientos nortes se espera que continúe lloviendo de manera sectorizada durante las tardes y noches. En el día se tendrá un ambiente cálido, y fresco en las noches y madrugadas.

El Salvador está en el período de la transición de la época lluviosa a la seca.

“El periodo lluvioso aún no ha finalizado, pero ya estamos iniciando la transición hacia la época seca, no debemos bajar la guardia hasta contar con el informe oficial del Observatorio de Amenazas de Medio Ambiente”, manifestó el director de Protección Civil, Luis Amaya.

Desde el 1 de junio al 31 de octubre Protección Civil reportó 2,213 árboles caídos, 1,742 vías obstruidas, 593 deslizamientos y derrumbes, 60 muros perimetrales con daños, 601 viviendas anegadas y 652 viviendas con daños leves.

