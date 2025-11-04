LA POBREZA SIGUE CRECIENDO BAJO LA DICTADURA DE BUKELE

Compartir

Por David Alfaro

04/11/2025

El espejismo del “milagro salvadoreño”.

Mientras el dictador repite que El Salvador va camino a ser el “Singapur de América Latina”, la realidad se impone con crudeza en las calles. En los videos oficiales todo luce perfecto: playas limpias, turistas felices, restaurantes de lujo en el Centro Histórico de San Salvador, etc. Pero basta salir del circuito turístico para descubrir el otro país, ese que el discurso oficial intenta esconder bajo la alfombra.

Una señora migueleña de 70 años vende en la calle desde muy temprano. Dice ganar dos dólares al día. A veces no come los tres tiempos. No recibe la pensión básica universal que antes era un alivio para los adultos mayores más pobres, porque el dictador la eliminó. A su edad debería descansar, no seguir luchando bajo el sol para sobrevivir. Pero así viven miles de ancianos en el país del “milagro económico”.

El gobierno presume estabilidad, crecimiento, turismo y seguridad. Sin embargo, los datos de pobreza dicen otra cosa. La pobreza absoluta y la pobreza extrema han aumentado. Los precios de los alimentos básicos siguen subiendo y los subsidios han desaparecido. No hay empleo formal suficiente, y el trabajo informal, como el de esta vendedora, se ha convertido en la salida obligada para sobrevivir.

Bukele asegura que El Salvador se compara con Canadá o Suiza, pero en esos países un adulto mayor no muere de hambre ni trabaja a los 70 años por dos dólares al día. Allá la vejez es sinónimo de dignidad; aquí, de abandono.

Esa es la cara oculta del modelo que se vende como éxito mundial: un país donde se ha sacrificado el bienestar social, los derechos laborales y la protección de los más vulnerables en nombre de la “modernidad” y del “nuevo El Salvador”.

El régimen puede controlar los medios, las encuestas y las narrativas, pero no puede esconder el hambre. Porque el hambre no miente.

