Reconstruir escuelas “es obligación del Gobierno”, señala Manuel Flores

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, dijo que la reconstrucción de las escuelas “es una competencia del Gobierno, es una obligación”.

Es de recordar que la noche del domingo el presidente de la República, Nayib Bukele, inauguró 70 escuelas en diferentes municipios del país.

A través de la conferencia de prensa, el dirigente político señaló que la remodelación de las escuelas es una competencia de los funcionarios, “por eso se le pagan miles de dólares a los funcionarios, especialmente a los que ganan miles, ahí andan queriendo saludar y que se les felicite por el trabajo; No. Es obligación, todos pagamos IVA, todos pagamos impuestos, y así fueron todos los gobiernos pasados, todos han reparado escuelas, clínicas etc”.

Manuel Flores señaló que es importante conocer la realidad del pueblo y que haya transparencia en la información, ya que el actual Gobierno ha prometido la reparación de miles de escuelas pero apenas y ha entregado 70 ya reparadas y no se tiene claridad de los montos de cada una de ellas.

Además, señaló que, la inauguración la realizan a la vista, “¿Dónde la inaugura?, donde pasa la gran cantidad de vehículos, ahí está una escuela inaugurada, pero ¿dónde están las escuelas de los cantones olvidados, donde los niños tienen que atravesar ríos, quebradas, charcos, lodazales? ¿Dónde pues?”, cuestionó el dirigente político.

El secretario general aclaró que no se opone a la reconstrucción de las escuelas, al contrario, le alegra que lo hagan, pero cuestionó el tiempo en que lo han hecho. “Estamos ante una realidad virtual y la realidad real: 70 escuelas, ¿en cuánto tiempo? 7 años. Que no me vengan a decir que habían arreglado otras, que me las demuestren, pero por supuesto que es su trabajo, es como que un alcalde diga, -miren arreglé la calle- y no para eso fue electo pues”.

