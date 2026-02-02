Manuel Flores advierte sobre peligros y trampa en acuerdo comercial entre El Salvador y EEUU

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Tras el reciente anuncio del acuerdo arancelario entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos, el secretario general del FMLN, Manuel Flores, advirtió sobre la “trampa” y los peligros para el territorio salvadoreño que establece dicho acuerdo comercial. “El acuerdo de cero aranceles se escucha atractivo, pero en el texto se lee, que prácticamente se entrega el país para que exploten todos nuestros recursos”, señaló el secretario.

En el contenido del documento, y según lo establece el artículo 6 sobre las inversiones: “El Salvador permitirá y facilitará la inversión de los Estados Unidos en su territorio para explorar, explotar, extraer, refinar, procesar, transportar, distribuir y exportar minerales críticos y recursos energéticos, así como para prestar servicios de generación de energía eléctrica, telecomunicaciones, transporte e infraestructura”.

Para Flores, el acuerdo entre ambos países representa un grave daño para el país en términos económicos, en el tema recursos naturales y nuestra soberanía como tal.

El político de izquierda aseguró que el acuerdo comercial entrega beneficios a la nación norteamericana, pero el gobierno salvadoreño ni siquiera tuvo la voluntad de asegurar ayuda a los hermanos salvadoreños a través de un Estatus de Protección Temporal (TPS). Para el secretario Flores este acuerdo se convierte “en un mal negocio para El Salvador, pero bueno para ellos (EEUU)”.

Sobre el inicio del año escolar

En otro tema, con el inicio del año escolar continúan los problemas con la entrega de paquetes y uniformes escolares por parte del gobierno. Flores recordó que la entrega de útiles y uniformes es obligación del Estado, pues por ley deben ser entregados a los estudiantes; sin embargo, el gobierno en turno hace todo un “show político” dejando a la vista su falta de estrategia y planificación.

Flores fue enfático al manifestar que todos los niños y niñas en las escuelas tienen los mismos derechos. Y es que el oficialismo ha “intervenido” un par de escuelas con pintura, mejora de techos y entrega de material educativo, pero han sido escuelas seleccionadas.

“No por que viven en La Escalón, no por que la escuela está por donde pasan los buses todos los días; por que hay 5 mil escuelas abandonadas”. Lo que si han hecho es “despedir maestros, cerrar colegios y aumentar la deserción escolar” concluyó el secretario.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...