Cese ya la agresión contra cuba exige la FDIM

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM), repudió y condenó lo que calificó como el criminal bloqueo en contra de la república de Cuba, así como las nuevas medidas injerencistas del gobierno de Trump.

La FDIM asegura que con esas acciones Estados Unidos “pretenden quebrar económicamente al pueblo cubano, sumirlo en la desesperación a fin de dominarlo y esclavizarlo en función de los intereses de las élites políticas y económicas estadounidenses”.

Cuba es una nación soberana que no representa problema, ni amenaza para nadie, dice la Federación, y que la narrativa de Donald Trump, aduciendo que cuba representa un peligro, es una burda mentira que solo busca justificar su codicia y las crueles medidas que ha agudizado buscando el estrangulamiento de cuba.

La FDIM condenó las sanciones que Donald Trump ha impulsado contra los paises que vendan petróleo a cuba, lo que calificó de grave.

De acuerdo a informes del gobierno cubano, solo el año 2025 cuba perdió 7 mil 556 millones de dólares como consecuencia del bloqueo, y ha sido obstaculizada la compra de medicamentos, petroleo, medios de transporte y alimentos.

El pueblo cubano merece vivir en paz y libre de injerencias y agresiones extranjeras, reitera la FDIM.

El pueblo cubano ha enfrentado más de seis décadas de bloqueo y sigue fiel a su país, a su historia a sus principios y a su identidad.

La FDIM reitera su solidaridad con el pueblo y gobierno cubano, especialmente con las mujeres cubanas, en especial a las integrantes de la Federación de Mujeres Cubanas, FMC.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional, a las organizaciones hermanas del FDIM y a toda persona progresista y decente a que eleven la voz de protesta y condena ante la nueva agresión imperialista, y exigieron que se levante inmediatamente el criminal bloqueo contra cuba.

