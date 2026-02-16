FOP condena bloqueo petrolero contra Cuba y expresa solidaridad 

Compartir

Redacción Nacionales

@Diario Co Latino

La Fuerza de Organización Popular (FOP) de El Salvador emitió un pronunciamiento en el que rechaza lo que califica como un nuevo bloqueo petrolero contra Cuba por parte del gobierno de Estados Unidos.

La organización social considera que estas medidas buscan asfixiar económicamente al país caribeño y representan una escalada en las sanciones que Washington mantiene contra la isla desde hace más de seis décadas.

En el comunicado, la FOP señala que el gobierno estadounidense, bajo el liderazgo de Donald Trump, ha endurecido las restricciones dirigidas al suministro de petróleo hacia Cuba, presionando a países y empresas que puedan abastecer a la nación caribeña. Según la organización, estas acciones incluyen amenazas de nuevas sanciones y aranceles contra quienes mantengan relaciones comerciales energéticas con La Habana.

La agrupación salvadoreña recuerda que el embargo económico contra Cuba se mantiene desde 1962 y lo describe como el más prolongado y severo aplicado por Estados Unidos contra otro país. A su juicio, esta política ha limitado el desarrollo económico y social de la isla, generando dificultades en sectores estratégicos como la energía, el transporte, la industria y la alimentación.

A pesar de estas condiciones, la FOP sostiene que el pueblo cubano ha logrado sostener avances en áreas como la salud, la educación, la ciencia, la biotecnología y el deporte.

El pronunciamiento resalta que, incluso en medio de las restricciones, Cuba ha desarrollado programas sociales y ha brindado cooperación internacional, especialmente en el ámbito médico.

La organización también menciona la reciente votación en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), celebrada el 29 de octubre de 2025, en la que la mayoría de países miembros rechazó el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos contra Cuba. Según la FOP, ese resultado demuestra el aislamiento internacional de la política estadounidense hacia la isla.

Asimismo, el comunicado afirma que países como China y Rusia han expresado su apoyo a Cuba y su rechazo a las medidas de Washington. También menciona el respaldo de México, país que, según la organización, ha enviado alimentos y ha iniciado negociaciones para suministrar petróleo a la nación caribeña.

La FOP interpreta estas acciones como muestras de solidaridad internacional frente a lo que considera una política unilateral de Estados Unidos. A su juicio, el objetivo de Washington es provocar un cambio de régimen en Cuba mediante la presión económica, lo que califican como una estrategia de asfixia contra el pueblo cubano.

En su pronunciamiento, la organización salvadoreña expresa su “total repudio y condena” al gobierno estadounidense y a las medidas que considera agresivas contra la isla. También manifiesta su solidaridad con el pueblo cubano y asegura que, pese a las dificultades, Cuba ha resistido durante más de seis décadas de sanciones económicas.

El texto concluye con un llamado a mantener la solidaridad con el pueblo cubano, al que describe como un referente de resistencia y lucha frente a las políticas de Estados Unidos.

La FOP sostiene que la isla continuará defendiendo su modelo social y enfrentando las presiones externas.

El pronunciamiento se suma a diversas expresiones de organizaciones sociales y gobiernos de América Latina y el Caribe que, en distintos foros internacionales, han reiterado su rechazo al embargo económico contra Cuba y han solicitado su levantamiento, argumentando sus efectos negativos sobre la población civil y el desarrollo del país.

Es de resalta el papel de México, bajo el liderazgo de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha ofrecido, si así lo solicita Cuba, un puente aéreo desde la nación azteca para llevar ayuda a Cuba.

