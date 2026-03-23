Organizaciones denuncian bloqueo contra Cuba y expresan solidaridad

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Diversas organizaciones sociales, sindicales, políticas y de solidaridad expresaron el 21 de marzo de 2026 su respaldo al pueblo cubano mediante una proclama pública en la capital salvadoreña, en la que denunciaron el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos y rechazaron la inclusión de la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo. La declaración fue presentada como parte de una acción simbólica de acompañamiento al denominado Convoy Nuestra América, una iniciativa internacional de apoyo solidario hacia Cuba.

El pronunciamiento, titulado “Proclama de dignidad y solidaridad inquebrantable con el pueblo de Cuba, desde El Salvador”, fue suscrito por varias organizaciones sociales que calificaron el bloqueo económico como un “asedio criminal” y responsabilizaron directamente al gobierno estadounidense por sus efectos sobre la población cubana.

En el documento, los firmantes sostienen que las medidas restrictivas —particularmente las relacionadas con el acceso a combustible y recursos estratégicos— constituyen un intento de “asfixiar económicamente” a la isla. Según la proclama, estas acciones tienen consecuencias directas en el bienestar social de la población, al afectar áreas como el abastecimiento energético, el transporte y los servicios básicos.

Las organizaciones también señalaron que las medidas adoptadas durante la administración del expresidente Donald Trump continúan teniendo impacto en la economía cubana, especialmente en el acceso a financiamiento internacional y comercio exterior. En ese sentido, calificaron el bloqueo como una política “anacrónica” que vulnera la soberanía del país caribeño.

Rechazo a inclusión en lista de terrorismo

Otro de los puntos centrales del pronunciamiento fue el rechazo a la inclusión de Cuba en la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo, una designación que, según los firmantes, limita el acceso del país a operaciones financieras internacionales y restringe su capacidad de desarrollo económico.

En la declaración, las organizaciones sostienen que dicha clasificación constituye una “calumnia política” y contradice la trayectoria internacional de cooperación médica y educativa que Cuba ha mantenido en distintos países del mundo, incluyendo El Salvador.

La proclama señala además que esta designación tiene efectos prácticos en la vida cotidiana de la población cubana, al dificultar transferencias bancarias, importaciones y acuerdos comerciales con terceros países.

El documento también incluyó un llamado a gobiernos, movimientos sociales y sectores ciudadanos de América Latina a fortalecer la solidaridad regional con Cuba. Según los firmantes, el contexto actual exige “acciones concretas” de acompañamiento político y humanitario frente a las restricciones económicas impuestas contra la isla.

La declaración fue presentada en el marco de actividades públicas desarrolladas en San Salvador para expresar respaldo al Convoy Nuestra América, una iniciativa internacional que transporta ayuda solidaria hacia Cuba con participación de organizaciones sociales de distintos países.

Durante la actividad, los participantes reiteraron su postura de rechazo a lo que consideran medidas coercitivas unilaterales contra el país caribeño y subrayaron la importancia de mantener la cooperación entre pueblos latinoamericanos.

Señalamientos políticos en la declaración

La proclama incluyó también señalamientos directos hacia el expresidente estadounidense Donald Trump, a quien responsabilizan por la implementación de políticas que, según los firmantes, han incrementado las dificultades económicas en la isla.

Asimismo, las organizaciones afirmaron que el bloqueo económico debe ser analizado en el marco de debates internacionales sobre derechos humanos y soberanía, insistiendo en que sus efectos trascienden el ámbito político y afectan directamente a la población civil.

El documento fue presentado como una expresión de solidaridad histórica entre pueblos latinoamericanos, destacando el papel de Cuba en programas internacionales de salud y educación, especialmente en contextos de cooperación regional.

Amplia participación de organizaciones salvadoreñas

Entre las organizaciones que suscribieron la proclama se encuentran la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador (ALGES), el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), la Coordinadora Intergremial Rafael Aguiñada Carranza (CIRAC), el Colectivo Roque Dalton, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la Federación Unitaria Sindical de El Salvador (FUSS-FSM), la Federación Democrática Internacional de Mujeres El Salvador (FDIM), el Movimiento Salvadoreño de Solidaridad con Cuba (MSSC) y la Red de Solidaridad Operación y Misión Milagro El Salvador.

Los organizadores señalaron que la proclamación forma parte de una serie de acciones de acompañamiento regional orientadas a visibilizar la situación económica que enfrenta Cuba y fortalecer redes de cooperación entre organizaciones latinoamericanas.

Los participantes reiteraron que continuarán desarrollando iniciativas de acompañamiento desde distintos espacios sociales y comunitarios en El Salvador.

El pronunciamiento cerró con un mensaje simbólico que resume el espíritu de la jornada: “Cuba no es amenaza: es el abrazo de la humanidad”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...