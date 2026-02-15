Sindicatos y movimientos sociales de Brasil exigen a Petrobras envío urgente de combustible a Cuba

La solidaridad brasileña con Cuba escaló al ámbito institucional tras el lanzamiento de la campaña “Petróleo para Cuba”. La Federación Unificada de Trabajadores del Petróleo (FUP) solicitó formalmente una reunión con la estatal Petrobras para gestionar un envío de emergencia de combustible. Esta iniciativa busca contrarrestar las recientes amenazas de Donald Trump, quien impuso aranceles a quienes suministren hidrocarburos a la nación caribeña.

Para los trabajadores petroleros brasileños, Petrobras debe actuar como una empresa pública de un país soberano frente al hostigamiento externo. Paulo Neves, director de la FUP, enfatizó que la diplomacia brasileña requiere acciones concretas que trasciendan las declaraciones políticas. El objetivo es establecer un canal operativo y regulatorio que garantice el flujo energético hacia la isla, minimizando los riesgos humanitarios actuales.

Este esfuerzo se suma a la movilización masiva del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) para el envío de fármacos. João Pedro Stédile, líder del MST, confirmó que ya cuentan con laboratorios locales dispuestos a proveer medicamentos a precios de costo. La organización denunció que el bloqueo estadounidense no solo asfixia la economía, sino que sabotea la salud pública al impedir el acceso a divisas básicas.

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ya estudia medidas formales para sumarse a este respaldo humanitario.Según informes del Ministerio de Desarrollo Agrario, Brasil podría seguir el ejemplo de México enviando cargamentos de alimentos y medicinas mediante la Agencia Brasileña de Cooperación. Lula calificó la situación de la isla como una «masacre especulativa» y ha instado a su partido a redoblar el apoyo.

