Más de 3,000 accidentes de tránsito dejan al menos 176 fallecidos en 2026

Saúl Méndez

Colaborador

Comandos de Salvamento, seccional Zaragoza, reportó la atención de dos motociclistas que resultaron lesionados en las primeras horas de la mañana de este domingo 15 de febrero, sobre la carretera al Puerto de La Libertad, a la altura del sector conocido como Cristo Negro.

Horas antes, la misma seccional había respondido a otro accidente de tránsito registrado en esa misma vía, en dirección hacia Santa Tecla, a la altura de Loma Linda. En ese percance resultaron lesionados dos adultos y tres menores de edad, quienes presentaban lesiones de consideración y fueron trasladados a un centro asistencial.

Estos hechos se suman a los más de 3,000 siniestros viales reportados por la Policía Nacional Civil en lo que va del año, los cuales dejan hasta la fecha 1,873 personas lesionadas y 176 fallecidas, donde los motociclistas son el grupo más afectado.

De acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre el 1 de enero y el 14 de febrero de 2026 se registraron 3,003 siniestros viales. La cifra representa un incremento significativo en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 2,244 casos.

Esto equivale a un aumento de 759 siniestros adicionales y una variación porcentual del 34%. El promedio diario también reflejó un alza, pasando de 49 siniestros diarios en 2025 a 65 en 2026.

En cuanto a personas lesionadas, durante 2026 se reportaron 1,873 casos asociados a estos hechos, frente a los 1,373 registrados en 2025. La diferencia representa 500 personas más afectadas, equivalente a un incremento del 36%. El promedio diario también aumentó, pasando de 30 lesionados por día en 2025 a 41 en 2026.

Respecto a la mortalidad, el observatorio contabilizó 176 personas fallecidas en 2026, en comparación con 127 en 2025. Esto representa un aumento de 49 casos, equivalente a una variación del 39%. El promedio diario pasó de tres a cuatro fallecimientos por día.

El análisis de las principales causas de siniestros, así como de personas lesionadas y fallecidas en 2026, evidencia que los factores humanos son determinantes en la ocurrencia de accidentes de tránsito. La distracción del conductor se mantiene como la causa principal.

A esto se suman conductas asociadas al incumplimiento de normas de tránsito, como invadir carril, no respetar señales de tránsito y no guardar la distancia reglamentaria, las cuales han causado una proporción importante de accidentes y personas lesionadas.