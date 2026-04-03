DICTADURA Y ESTADO DE EXCEPCIÓN: CIFRAS TERRIBLES

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Por David Alfaro

03/Abril/2026

En reiteradas ocasiones he dicho que El Salvador de hoy es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, guardando todas las proporciones.

Desde que comenzó el Estado de Excepción, han sido capturados, sumariamente y sin acusaciones, 97 mil ciudadanos que se sumaron a los 39 mil presos ya existentes para totalizar una población carcelaria de 136 mil personas. Eso significa que aproximadamente casi 4 de cada 100 ciudadanos adultos está preso.

A estos se suman 510 presos muertos por torturas o falta de atención médica, y un número estimado de más de 1,000 reos enterrados anónimamente en fosas comunes del gobierno. Hay casos de hombres hospitalizados, vejados, extorsionados y hasta violados en grupo por custodios.

El Estado de Excepción es guerra contra la población

Para luchar contra las maras, ya existía la ley anti maras y la ley antiterrorista. El Estado de Excepción sirve al régimen como un mecanismo de represión contra la población en general, para anular toda crítica y toda movilizacion de protesta, incluso para saquear las arcas del Estado, pues Bukele ha puesto candado de 7 años a toda información pública de gastos y contrataciones.

Toda esta situación está llevando a la población a una desensibilización frente a la violencia estatal, a una normalización de los asesinatos en las cárceles. Recordemos que esos asesinatos no son los únicos, pues en casi cuatro años de gobierno de Bukele han desaparecido cerca de 7,000 personas (5,000 en los primeros dos años) y ha habido un promedio de 2,940 asesinados en los primeros dos años…LUEGO ESCONDIERON LAS CIFRAS!

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