Feligreses desarrollan el Santo Vía Crucis 

Redacción Nacionales

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Este Viernes Santos, cientos de feligreses católicos desarrollan el Santo Vía Crucis. Recuerdan el camino del Señor a su muerte. El vía crucis inició en la Iglesia San Esteban y finalizará en la Iglesia El Calvario.

El Vía Crucis inició con una dramatización, que recuerda simbólicamente el momento en que Pilato entrega a Jesús para ser crucificado. Lógicamente el Vía Crucis también inició con su primera estación: Jesús es condenado a muerte.

El padre de la Iglesia El Calvario, Elder Romero fue quien lideró el Vía Crucis qué recuerdo la pasión y muerte de Jesús.

Durante el Vía Crucis, se revivió el encuentro de la Virgen de los Dolores con Jesús, quien carga la cruz camino al Calvario.

Uno de los participantes, fue Cesar Sánchez, quien cargó la cruz durante el Vía Crucis. A su juicio hacer esta acción es «renovar nuestra vida». Señaló que esto es símbolo para vivir plenamente el tiempo santo.

Para este Viernes Santo se prevé que en la iglesia El Calvario se realice el acto de crucifixión a las 11:30 de la mañana. A las 3:30 los santos oficios y a las 6:00 pm el Santo Entierro.