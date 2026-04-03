Autoridades presentan balance preliminar del Plan Verano 2026 

Redacción Nacionales

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Las autoridades presentaron la mañana de este Viernes Santo un balance preliminar de emergencias atendidas en el periodo del 28 de marzo al 2 de abril, como parte de la implementación del Plan Verano 2026.

Este plan mantiene desplegadas a más de 100 mil personas de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil de El Salvador.

El director de Protección Civil, Luis Amaya, señaló que para este Viernes Santo se prevé una alta afluencia de feligreses en diferentes actividades religiosas en la capital y en el interior del país.

Con respecto a las emergencias atendidas, el funcionario informó que registran 60 rescates acuáticos, de los cuales 12 fueron simples y 48 profundos. En cuanto a siniestros viales, contabilizan 352 percances, con 238 lesionados y 17 fallecidos; el año pasado en similar periodo fueron 22. También reportaron dos rescates en montaña.

Las autoridades destacaron que mantienen presencia de la Unidad de Guardavidas en las 32 playas públicas, con 132 puntos de observación, como parte de las acciones preventivas para salvaguardar la vida de la población.

Por otra parte, el subdirector del Cuerpo de Bomberos, Erick Vásquez, informó que más de 800 elementos se encuentran desplegados en las 18 estaciones a escala nacional y detalló que, del 28 de marzo al 2 de abril se han atendido 165 incendios, desglosados en 119 en maleza, 10 forestales, 20 estructurales, nueve en basureros y siete en vehículos, lo que representa una reducción del 38 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Asimismo, indicó que más de 175 inspectores desarrollan labores preventivas en distintos puntos del país, verificando sistemas de gas propano, instalaciones eléctricas y condiciones de seguridad en establecimientos, con el objetivo de prevenir emergencias.