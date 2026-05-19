Defensora de DDHH, Ruth Eleonora López cumple un año de prisión política orquestada por el Gobierno

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Este 18 de mayo se cumplió un año en que la reconocida defensora de derechos humanos, Ruth Eleonora López fue “secuestrada” por el Gobierno de Bukele, según lo expresó su esposo Louis Benavides este lunes. En solidaridad a la activista de DDHH se realizó una Santa Misa para pedir su libertad.

Es de contextualizar que Ruth López es jefa de la unidad de anticorrupción de Cristosal y defensora de derechos humanos; este lunes cumplió un año como “presa política del régimen salvadoreño a causa de su reconocido trabajo denunciando la corrupción”, según lo informó la Fundación Cristosal en un comunicado de prensa.

Según Cristosal, Ruth López es una de las 245 personas perseguidas políticas que la organización ha logrado documentar hasta la fecha. “La detención de Ruth ocurrió el 18 de mayo de 2025 alrededor de las 11:00 p. m. cuando fue sacada de su casa mediante engaños por agentes de la Policía Nacional Civil. Luego estuvo desaparecida por más de 32 horas, durante las cuales ni su familia ni sus abogados ni la organización supieron sobre su paradero”, recordó Cristosal.

Lo anterior, fue calificado por expertas de la ONU como desaparición forzada. El 5 de julio fue trasladada sin previo aviso a la granja penitenciaria de Izalco; donde diversas organizaciones han ido para mostrar su solidaridad.

En la audiencia preliminar de junio de 2025, la Fiscalía cambió el delito por el que la acusaba — primero peculado, luego enriquecimiento ilícito, 15 días después de su detención—, “evidenciando la arbitrariedad del caso”.

Secuestro de Ruth

El esposo de Ruth López, Louis Benavides, señaló que «Ruth está secuestrada por el Gobierno desde hace 365 días. La mayor parte del tiempo ha estado incomunicada, esto para la familia es muy doloroso; no saber de ella es como un duelo en vida. Pero no perdemos la esperanza”.

En la audiencia preliminar, la jueza decretó detención provisional; en diciembre de 2025, esta fue extendida por seis meses más. El 30 de junio de 2025, Amnistía Internacional (AI) la declaró presa de conciencia.

También, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó el 22 de septiembre de 2025 medidas cautelares que exigen al Estado salvadoreño proteger la vida, integridad y salud de Ruth, cesar su incomunicación, garantizar el contacto regular con su familia y abogados, y revisar la continuidad de su prisión preventiva; pero esto no se ha cumplido.

Su esposo, Benavides, reiteró el llamado que hizo Ruth cuando fue llevada a la audiencia preliminar, de que quería un juicio público.

“Necesitamos luchar para que Ruth sea liberada, para que tenga un juicio público y un juicio justo, para que ella pueda perfectamente desvanecer cualquier tipo de acusaciones que se le hacen y establecer con certeza la inocencia que todos estamos seguros que tiene”, comentó Benavides.

El compañero de vida de la abogada agradeció todo el apoyo mostrado por parte de las organizaciones y los ciudadanos que se han solidarizado; a la vez, pidió continuar con la lucha “hasta que tengamos a Ruth en nuestros brazos con salud”.

Trabajo de Ruth

Como parte de su trabajo en favor de las víctimas, Ruth exigió el debido proceso para las personas detenidas de forma arbitraria bajo el régimen de excepción. Lo hizo también cuando Estados Unidos envió al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) a un grupo de venezolanos, coordinando el equipo legal que tramitó cerca de 75 habeas corpus a favor de sus familias.

Ruth junto a su equipo demandó justicia en unos 50 casos emblemáticos, entre los cuales se encuentran: la demanda de inconstitucionalidad por el intento de golpe de Estado contra la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020; las irregularidades y presunto fraude millonario en la implementación de la Chivo Wallet y la adopción del Bitcoin; el uso de fondos públicos para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos con el software Pegasus y las contrataciones directas irregulares en el Ministerio de Salud durante la pandemia.

Premios internacionales por el trabajo de Ruth

Por su trabajo fue reconocida a nivel mundial cuando la cadena británica BBC la nombró en diciembre de 2024 como una de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras del mundo.

A juicio de Cristosal, “el régimen salvadoreño quiso callar a Ruth con la cárcel, pero su voz ahora se ha multiplicado”, ya que tras su detención, ha sumado cinco premios internacionales: el Premio Internacional de Derechos Humanos 2025 de la American Bar Association (Toronto, julio de 2025); el Premio por el Derecho a Defender Derechos (San Salvador, noviembre de 2025); el Premio Magnitsky 2025 como Abogada Destacada en Derechos Humanos (Londres, noviembre de 2025); el Premio al Héroe contra la Delincuencia y la Corrupción del OCCRP (Washington D.C., febrero de 2026); y el Premio Sir Henry Brooke de la Alliance for Lawyers at Risk (Londres, marzo de 2026).

Cristosal señaló que el encarcelamiento de las voces críticas no solo afecta a quienes están cerca, también busca mandar un mensaje de silencio a toda la población.

Misa por la libertad de Ruth

En la misa, el padre Miquel Cortés Bofill enfatizó que El Salvador es un país y una región de mártires. “Mártires que ofrendaron la vida y creemos que han resucitado con Jesús y mártires que todavía están en la historia cotidiana, como es el caso de Ruth y otros defensores de derechos humanos, periodistas, activistas, académicos; son mártires en el sentido que nos testimonian la verdad y esa capacidad de resistir frente a la mentira, el engaño, la injusticia, la violencia y por eso, tiene sentido que celebremos la Eucaristía”, destacó el sacerdote católico.

El líder religioso sostuvo que Ruth inspira la resistencia; y en algún momento esto se acabará; tal cual como lo dijo ella en la audiencia preliminar; tanto el padre, como los asistentes esperan que Ruth regrese a casa, con su familia que hoy por hoy atraviesan un momento duro por la ausencia de una madre, hija, esposa, hermana, tía, amiga y defensora de derechos humanos en El Salvador.

Ruth no está sola

El director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock, señaló que Ruth López «no está sola; ella es una voz muy fuerte defendiendo la democracia y los valores». Agregó que Ruth está detenida «por denunciar la corrupción”.

Además, Bullock enfatizó que cada vez, son más las personas que están preocupadas por el acoso e intimidación del Gobierno “por pensar diferente al presidente (Bukele)”. El líder de la organización señaló que “por denunciar o estar en desacuerdo con tanta corrupción y abusos, por eso se tenía que detener a Ruth, por eso está presa, por denunciar la corrupción. Tenían que silenciarla”.

Sin embargo, su silenció ha despertado la voz de muchos que acompañaron su lucha; pues Ruth está presente en cualquier espacio público, en cualquier marcha, en cualquier expresión popular.

Un año sin juicio

Bullock agregó que el hecho que Ruth cumpla un año detenida sin juicio, «es representativo de un patrón sistemático de abusos a personas que son detenidas en El Salvador. El lema que se dice en el país es que te detienen primero e investigan después. Ruth tiene un año esperando juicio sin poder defenderse”.

Todo este proceso para Ruth y para su familia “ha sido muy doloroso”, pues tras un año de detención “ha tenido restricciones casi permanentes: la familia no ha tenido acceso todavía a la información sobre la salud de Ruth, lo cual genera incertidumbre, temor y dolor”.

De hecho, el Gobierno pretende hacer creer que Ruth goza de buena salud, pero no presenta pruebas de que sea así.

David Morales, abogado de Cristosal, enfatizó que “se cumple justamente un año sin que se realice todavía la audiencia de cierre de Instrucción. Este paso del tiempo sólo evidencia que Ruth López es inocente, fue detenida sin pruebas, se le acusa de enriquecimiento ilícito por la Fiscalía General de la República (FGR) cuando ni siquiera habían antecedentes de investigaciones previas”.

De hecho, Morales explicó que no existían investigaciones por parte de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no había auditorías de la Corte de Cuentas de la República (CCR) en su contra “y al parecer tampoco investigaciones fiscales porque a lo largo de un año, el ministerio público fiscal “ha sido incapaz” de presentar pruebas.

Ruth López referente de la defensa de la Constitución

A juicio de Morales, lo anterior, evidencia “que el propósito de la detención arbitraria es un propósito político, se trata de una persecución política con el fin de callar una voz fuerte que incomodaba al Gobierno porque denunciaba la corrupción, las injusticias, la ilegalidad y la inconstitucionalidad de los proyectos mineros en El Salvador”.

“Ruth López es una defensora de derechos humanos, referente de la defensa de la Constitución, de la defensa de la democracia y de la transparencia en El Salvador. El régimen autoritario ha pretendido y sigue pretendiendo acallar su voz a través de una detención abiertamente ilegal”, agregó David Morales.

El abogado enfatizó que el proceso se mantiene bajo secreto y en incumplimiento de la ley. “No hay motivos para que este proceso penal sea secreto, salvo, como presumimos, que se quieran ocultar las irregularidades y la arbitrariedad de su detención”.

A juicio de Morales, el caso de Ruth “evidentemente se trata de un proceso de criminalización, de persecución política contra personas defensoras de derechos humanos”. De hecho, tras la detención de Ruth varios defensores, activistas y periodistas se fueron del país por temor a ser detenidos.

Abraham Ábrego, director legal de Cristosal, enfatizó que Ruth hizo dos peticiones: 1- Tener un juicio público, «eso significa que la persona procesada le está diciendo al Estado ´no tengo nada que ocultar; el juicio público significa que debe procesarse a la luz del público». 2- Oportunidad de defenderse a sí misma como abogada «eso se lo han negado, no le han dado acceso al expediente para defenderse”.

CRISTOSAL exige la liberación de Ruth López mientras continúa el proceso judicial.

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