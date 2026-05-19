Diputada Villatoro cuestiona recorte de escaños en San Salvador y La Libertad

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, expuso en la entrevista de Frente a Frente de TCS que no se oponen a que los salvadoreños en el exterior tengan representación en la Asamblea Legislativa, sino a que se les quite representación a los salvadoreños en el territorio.

“No es que nosotros rechacemos que nuestros hermanos que están en el exterior voten; nosotros sí queremos, de hecho, que ellos tengan su representación. La pregunta iba a ser cómo los iban a distribuir, porque ellos (Nuevas Ideas) dijeron; no queremos que se toquen más de 60 diputados”, comentó Villatoro.

Cuando se presentó la reforma constitucional, solo presentaron la reforma sin dar detalles de cómo se iba a hacer esa modificación. “Yo dije, bueno vamos a ver hasta que ellos nos presenten las reformas a ver si nosotros vamos a acompañar, y ahí fue que nos dimos cuenta de hecho que tenían cinco diputados que iban a quitar del departamento de San Salvador y un diputado que iban a quitar de La Libertad para lograr consolidar estos seis diputados que van a representar a la diáspora».

La parlamentaria expuso que en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa donde se estudiaron las leyes secundarias para permitir una nueva circunscripción, propuso citar al ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, para que explicara la reformas y la fórmula para asignar 6 escaños a los salvadoreños en el exterior. Sin embargo, “los demás diputados dijeron que no».

A su juicio, la parlamentaria consideró que las reformas han sido un movimiento político. “Nuevas Ideas hace encuestas constantemente y en todas se reflejaba que ellos perdían al menos 2 diputados en San Salvador y 1 en La Libertad y otro par a nivel nacional», dijo Villatoro.

Los representantes de oposición son de hecho en estos departamentos; tanto Villatoro como Claudia Ortiz son de San Salvador y Francisco Lira de La Libertad. En estos departamentos se encuentra la población más informada sobre el acontecer nacional.

Tras aprobar las reformas, la legisladora considera que como oposición “no tendríamos muchos problemas. Si creería que siempre vamos a tener representación en la Asamblea…. Nosotros (los partidos políticos) tenemos la obligación de garantizar que la gente al momento de votar nosotros le estemos cuidando el voto, porque (Nuevas Ideas) ya tienen al Tribunal Supremo Electoral, tienen la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría, lo tienen absolutamente todo».

Nuevas Ideas no explicó por qué hicieron estos recortes a San Salvador y la Libertad y no a otros departamentos. “Hay mucho que cuestionarles, ¿por qué hicieron este movimiento en San Salvador y La Libertad únicamente? ¿De dónde sacaron ese número de 6 diputados?”, cuestionó.

La funcionaria agregó que “quitándole 5 diputados a San Salvador, cerca de 500 mil personas se van a quedar sin representación. Por eso yo hacía énfasis en que no se puede quitar o poner al azar».

Sobre las reformas para quitar la participación de los partidos políticos en las propuestas para integrar el pleno del TSE, la diputada Villatoro señaló que vendieron “el cuento” que sería para “despartidizar” el TSE; pero no es así. “Yo no tengo nada en contra de la señora magistrada (Roxana Soriano), pero ella fue (pre) candidata a diputada por San Salvador por Nuevas Ideas y resultó siendo la presidenta del TSE”.

La funcionaria expuso que el oficialismo va a salir con más reformas. “Entre pasillos se escucha que van a eliminar el voto cruzado y también el voto por rostro, ojalá que no sea así porque sería un retroceso grandísimo».

El voto cruzado permite que un ciudadano pueda elegir a varios candidatos de diferentes partidos políticos para que haya un pluralismo en la Asamblea y el voto por rostro, es que se ven los rostros de los candidatos, tanto en la Asamblea como para la Presidencia.

Sobre la posible reelección de la legisladora; Moisés Urbina le preguntó en reiteradas ocasiones si buscaría un curul en la Asamblea; sin embargo, la legisladora aclaró que aún no lo ha definido. “Esta vez lo estoy consultando, creo que hay varias cosas que tengo que tomar en cuenta. Realmente yo estoy trabajando como que voy a continuar, pero es una decisión que todavía no he tomado”, concluyó.

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