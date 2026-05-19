Teatro Luis Poma celebra el talento salvadoreño con seis obras en su Acto 2 de la Temporada 2026

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Teatro Luis Poma presentó el Acto 2 de su Temporada 2026, una programación que se desarrollará del 29 de mayo al 5 de julio y que reúne seis espectáculos teatrales de origen salvadoreño: repertorio contemporáneo, dramaturgias de reciente creación y estrenos.

Karla Argueta, gerente de comunicación corporativa de Fundación Poma enfatizó que el Teatro Luis Poma lleva más de 20 años haciendo teatro en El Salvador, “tiene una cartelería interrumpida y en este ciclo de obras podemos esperar: reflexionar, reírnos, pensar, incluso tal vez hasta llorar, todas las emociones se ponen a flor de piel”.

Bajo el lema “Hacemos Teatro”, el segundo ciclo de la Temporada 2026 presenta una selección de obras cuya narrativa surge del cuerpo. “En nuestro país hay muchísimo talento artístico activo. Por eso, el Acto 2 celebra, precisamente, la creatividad y la invención teatral que encuentra su origen en el cuerpo del actor, a diferencia de la dramaturgia tradicional, cuyo punto de partida es la literatura dramática. El público estará frente a experiencias novedosas que divierten, a la vez que tocan los sentimientos y estimulan la imaginación”, afirmó Roberto Salomón, director artístico del Teatro Luis Poma.

De hecho, el Acto 2 estará conformado por las obras “Yo, Lucía”, “Más allá de la nostalgia”, “Así-Calados”, “Nada/Dura/Siempre” y los estrenos de “El hombre más viejo del mundo” y “Maquiavélico”. Desde distintos lenguajes teatrales, las propuestas exploran: la memoria, la identidad, el abandono, la creación artística, la violencia simbólica y las contradicciones humanas.

Del 29 al 31 de mayo se presentará “Yo, Lucía”, una obra sobre una niña criada en un hogar de protección infantil que emprende la búsqueda de su verdadera familia luego de un giro inesperado en su vida. Una aventura conmovedora sobre identidad, esperanza y vínculos humanos. Esta obra es el resultado del proyecto ganador del Premio Ovación, edición 2017, otorgado por Fundación Poma. Esta es producida por Teatro Al Viento, bajo la dirección de Paola Miranda. En esta obra actúan: Gisselle Campos, Mariam Santamaría y Sara Sol.

Del 4 al 7 de junio, se presenta “Más allá de la nostalgia”, sobre un hombre que regresa a sus recuerdos desde la memoria íntima de Santa Ana, evocando boleros, ausencias y fragmentos de su historia personal. Una reflexión sensible sobre la pérdida, el tiempo y la soledad. Esta obra es producida por Escena Norte Teatro, bajo la dirección, dramaturgia y actuación de Omar Renderos.

Del 11 al 14 de junio se presentará “Así-Calados”, una obra que explora las máscaras sociales, la culpa y la búsqueda de sentido frente al dolor. La puesta en escena es una producción conjunta de La Bocha Teatro y Grupo KREARE, bajo la dirección y dramaturgia de Dinora Alfaro, quien comparte actuación con Paolo Salinas. La trama sigue a Sara, una mujer que intenta reconstruirse mientras enfrenta las heridas invisibles que ha cargado durante años.

Del 18 al 21 de junio se estrenará “El hombre más viejo del mundo”, una obra que indaga en la fragilidad humana y la necesidad de ser vistos. La producción está a cargo del Grupo Proyectos Talía, con dramaturgia de Roberto Armijo y dirección de Juan Barrera. El elenco lo conforman Francisco Cabrera, Angie Anariva y Roberto Martínez, quienes dan vida a un viejo soñador, un joven escéptico y una enigmática enfermera que, en un hospital extraño, confrontan sus heridas, abandonos y deseos de reconocimiento.

Del 25 al 28 de junio se presentará “Nada/Dura/Siempre”, una propuesta contemporánea que cruza ficción, ensayo y realidad. La producción y dirección están a cargo de La Bocha Teatro y Metafórica, con dramaturgia de Óscar Guardado, Paolo Salinas y Naty Salinas. En escena participan Óscar Guardado y Paolo Salinas, quienes llevan al público de una aparente obra apocalíptica hacia una confrontación íntima sobre el arte, la amistad y el sentido de hacer teatro en tiempos inciertos.

Del 2 al 5 de julio se estrenará “Maquiavélico”, una sátira social oscura que convierte la escena en un acto de resistencia teatral. La producción está a cargo de Acento Escénica, con dramaturgia y dirección de Enrique Valencia. En el elenco participan Luis Lozano, Óscar Guardado y Juan Barrera, quienes interpretan a tres arlequines (personajes) condenados a muerte que reciben una última oportunidad: presentar un espectáculo frente al pueblo, donde humor, manipulación y caos se entrelazan para desafiar la realidad.

Karla Argueta informó que la cartelera y la boletería se encuentran en el sitio web www.teatroluispoma.com. “Invitamos a que se dejen cautivar por la magia del teatro, si alguien nunca ha experimentado qué significa sentarse en la butaca, los invitamos al Poma”, concluyó.

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