Rescatan a uno de los tripulantes de avión de combate de EEUU derribado en Irán, continúa búsqueda

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WASHINGTON/Xinhua

Un miembro de la tripulación de un avión de combate F-15E de Estados Unidos derribado en el sur de Irán hoy viernes fue rescatado por fuerzas estadounidenses, mientras continúa la misión de búsqueda y rescate de la aeronave de dos tripulantes, informó CBS News, que citó a funcionarios estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue informado sobre el incidente, indicó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Este es el primer avión de guerra de Estados Unidos del que se tiene noticia que fue derribado dentro de Irán desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques masivos contra ese país el 28 de febrero.

El incidente también constituye el cuarto F-15 perdido durante el conflicto. Kuwait derribó por error tres aviones días después de que comenzara la guerra. Los seis miembros de la tripulación se eyectaron y sobrevivieron.

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